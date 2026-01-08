Znate li koliko dugo pečenje sme da stoji u frižideru? Evo kada već postaje opasno za jelo

Svaka vrsta pečenja ima svoj rok trajanja i kad se čuva na hladnom. Pečenje sme da stoji u frižideru do 5 dana, nakon čega nije za upotrebu.

Svaka vrsta mesa ima svoj rok trajanja, čak i na hladnom. Jeste li se zapitali koliko dugo pečenbje može da stoji u frižideru dok ne postane opasno za jelo?

Ostavljanje hrane za kasniju upotrebu, naročito posle praznika, donosi mnogo pitanja, posebno kada je reč o mesu i mesnim proizvodima. Svaka vrsta mesa ima svoj rok trajanja, čak i na hladnom.

Svinjetina i crveno meso

Crveno meso, kao i pečenje, mogu da stoje u frižideru do pet dana, a mogu da se zamrznu na period od 4-12 meseci. Nakon toga, meso više nije za upotrebu. Preostalo obrađeno meso će trajati 3-4 dana u frižideru, i 2-6 meseci u zamrzivaču.

Slanina i kobasice

Slanina koja stoji u frižideru bi trebalo da se pojede za nedelju dana, a kobasica u roku od dva dana. I jedno i drugo se može zamrznuti na mesec dana, a neke kobasice mogu stajati u zamrzivaču i do dva meseca.

Mleveno meso

Mleveno meso, bilo da je u pitanju junetina, svinjetina ili piletina, može da stoji u frižideru jedan do dva dana, a mogu da se zamrznu na period od tri do četiri meseca.

Piletina

Sirova piletina u frižideru traje samo dan ili dva (na temperaturi od 5 Celzijevih stepeni ili hladnije), ali do godinu dana u zamrzivaču (na temperaturi od -18 ili hladnije). Kuvana piletina može da stoji u frižideru nekoliko dana, a može i da se zaledi pa da se pojede u razmaku od dva do šest meseci.

Salame i viršle

Viršle i salame mogu u frižideru mogu da budu dve nedelje neotvorene i trebalo bi nakon otvaranja da se pojedu najduže za pet dana, piše “Reader’s Digest“. U zamrzivaču će trajati mesec do dva meseca.

(Krstarica/Blic Žena)

