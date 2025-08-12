Znate li razliku između ajvara, pinđura i ljutenice? Evo po čemu se zapravo razlikuju

Na policama prodavnica i pijaca često nailazimo na tri slična, ali zapravo vrlo različita namaza čija je osnova pečena paprika: ajvar, pinđur i ljutenicu. Iako ih mnogi mešaju, razlike u sastavu, teksturi i ukusu su značajne – a evo šta treba da znate pre sledeće kupovine.

Ajvar – kralj među namazima

Ajvar je najpoznatiji i najrasprostranjeniji. Pravi se od pečenih crvenih paprika (najčešće rog ili babura) i ulja, a ponekad se dodaje i malo patlidžana. Paprike se peku, guli im se kožica, a zatim se dugo kuvaju dok ne postanu glatke i mazive. Ukus ajvara je bogat, blago sladak i dimljen. Postoji blaga i ljuta verzija, ali u obe dominira ukus paprike. Važno: ajvar ne sadrži paradajz – i to je ključna razlika!

Pinđur – laganiji i svežiji

Za razliku od ajvara, pinđur obavezno sadrži paradajz, što mu daje svežiju aromu i gušću teksturu. Priprema se od pečenih paprika, paradajza, belog luka i ponekad patlidžana. Pinđur često sadrži komadiće povrća, pa nije potpuno kremast kao ajvar. Ukus mu je lagano kiselkast i osvežavajući – idealan za one koji vole blaže varijante.

Ljutenica – za one koji vole vatru

Ljutenica je najpikantnija među trojkom. Osim paprika i paradajza, u nju se dodaju čili papričice, beli luk, šargarepa, peršun ili celer. Može biti glatka ili s komadićima povrća (tzv. „seckana ljutenica“). Ukus je snažan, začinjen i intenzivan – više prilog nego klasičan namaz.

Šta da izaberete?

Ako volite kremastu i blagu varijantu – ajvar je vaš izbor. Za svežiji ukus sa notom paradajza – uzmite pinđur. A ako ste ljubitelj ljutog i začinjenog – ljutenica je nepogrešiva.

Svaki od ovih namaza nosi duh balkanske tradicije i zaslužuje mesto na vašoj trpezi.

