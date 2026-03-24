Žuta kao dukat i mekana kao duša: Uskršnja pogača koja uvek uspeva i miriše na detinjstvo

Mekana kao pamuk i vazdušasta! Savršena uskršnja pogača za vašu prazničnu trpezu – recept sa iskusnih domaćica koji garantuju uspeh.

Praznična trpeza je nezamisliva bez domaćeg testa, a uskršnja pogača je njen najvažniji ukras. Mnoge domaćice se plaše mešenja, misleći da je priprema komplikovana ili da testo neće narasti. Istina je zapravo jednostavna – tajna je u strpljenju i par trikova koji garantuju da će vaša pogača biti mekana kao pamuk, čak i sutradan.

Ovaj recept je starinski, onakav kakav su koristile naše bake. Rezultat je bogata, mirisna i vazdušasta lepotica koja se topi u ustima.

Nema potrebe za komplikovanim sastojcima – sve što vam treba su svež kvasac, domaća jaja i malo dobre volje.

Zašto ova uskršnja pogača uvek uspeva?

Da bi vaša uskršnja pogača bila žuta kao dukat, važno je da koristite jaja sobne temperature i kvalitetno brašno. Ako je testo lepljivo, ne dodajte previše brašna jer će pogača biti tvrda.

Bolje je da ga duže mesite dok ne postane glatko pod rukama.

Evo šta vam je potrebno od sastojaka:

1 kg mekog brašna (tip 400)

500 ml toplog mleka

1 kockica svežeg kvasca (40g)

3 cela jaja + 1 žumance za premazivanje

2 kašičice soli

1 kašičica šećera

150 g otopljenog putera ili masti

Priprema kvasca i mešenje:

Prvi korak je aktivacija kvasca. U decilitar toplog mleka izmrvite kvasac, dodajte šećer i kašiku brašna. Ostavite na toplom desetak minuta dok ne zapeni. To je znak da je kvasac živ i spreman za rad.

U veliku posudu prosejte brašno i dodajte so. Napravite udubljenje u sredini i sipajte nadošli kvasac, ostatak mleka i umućena jaja. Postepeno dodajte otopljeni puter dok mesite. Testo mora biti elastično i glatko. Ako se previše lepi, dodajte još mrvicu brašna, ali ne preterujte. Uskršnja pogača ne sme biti tvrda pre pečenja.

Mali trikovi za veliko majstorstvo

Da bi vaša uskršnja pogača bila baš kao sa slike, primenite ove cake koje stare domaćice ljubomorno čuvaju:

Kašika sirćeta

Dodajte kašiku alkoholnog sirćeta u testo. Ono pomaže kvascu da bolje radi i čini da pogača bude još vazdušastija i da se manje mrvu.

Prosejavanje brašna

Nikada ne sipajte brašno direktno iz kese. Obavezno ga prosejte bar dva puta da bi ušlo što više vazduha u njega.

Mleko ne sme biti vrelo

Ako je mleko pretoplo, „ubićete“ kvasac i testo se nikada neće podići. Mora biti mlako, prijatno na dodir prsta.

Prvo i drugo narastanje testa

Umešeno testo pokrijte čistom krpom i ostavite ga na toplom mestu bez promaje. Potrebno je oko sat vremena da se masa udvostruči. Kada naraste, lagano ga premesite na radnoj površini. Sada je trenutak da oblikujete svoju pogaču.

Možete je plesti u pletenicu, praviti kugle ili je složiti u cvet. Kada je stavite u podmazan pleh, pokrijte je ponovo. Drugo narastanje u plehu je ključno. Neka stoji još 20-30 minuta pre nego što je stavite u rernu. Tako će uskršnja pogača biti vazdušasta i laka kao oblak.

Pečenje i zlatna završnica

Pre samog pečenja, pogaču premažite umućenim žumancetom u koje ste dodali kap ulja i kašiku mleka. To će joj dati onaj prepoznatljiv staklasti sjaj. Pecite je na 180 stepeni oko 40 minuta. Ako vidite da gornja kora prebrzo tamni, prekrijte je papirom za pečenje.

Kada je izvadite, poprskajte je sa par kapi vode i ponovo umotajte u krpu. Pustite je da se „odmori“ bar 15 minuta.

Ova uskršnja pogača se ne seče nožem, već se lomi rukama, jer tako nalaže tradicija.

Njen ukas se savršeno slaže sa kuvanim jajima, šunkom i renom. To nije samo hleb na stolu, to je simbol okupljanja i ljubavi. Svaki zalogaj vraća u detinjstvo i podseća nas na ono najvažnije – mir i radost u domu.

