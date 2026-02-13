Najukusnija riblja čorba ikada: 1 tajni sastojak samo pravi gurmani dodaju

Samo gurmani znaju caku kako se pravi najukusnija riblja čorba. Oni dodaju jaja u riblju čorbu. Imaćete fantastičan gastro doživljaj.

Posebnom je čini tajni sastojak koji će vas iznenaditi svojim ukusom. Biće to najukusnija riblja čorba ikada koju ste napravili. Ono što ovu čorbu čini posebnom je upotreba tajnog sastojka koji će vas iznenaditi svojim ukusom.

Reč je o kuvanim jajima! Otkrijte kako da pripremite ovu jedinstvenu čorbu koja kombinuje tradiciju i kreativnost, pružajući vam nezaboravan gastronomski doživljaj. Ovako se pravi najukusnija riblja čorba ikada, i nije posna.

Sastojci:

2 jajeta

200 g feta sira

pola limuna

3 kašike brašna

kašičica celera

7 kašika maslinovog ulja

malo soli

2 litra vode

400 g fileta oslića

3 krompira

2 velike kašike graška

1 mala glavica luka

3 čena belog luka

Priprema:

1. Stavite vodu da proključa, zatim iseckajte krompir na kocke, a luk sitno iseckajte. U drugoj posudi skuvajte tvrdo dva jajeta.

2. U 2 litra ključale vode dodajte krompir, luk, šest kašika maslinovog ulja i kuvajte 15 minuta. Zatim dodajte grašak i kuvajte još 10 minuta.

3. Skuvana jaja prepolovite, izvadite žumanca, a belanca iseckajte na kockice.

4. Isecite ribu na veće kocke (otprilike 2×2 cm) i dodajte je krompiru i grašku.

5. U drugoj posudi sjedinite tri kašike brašna i kuvana žumanca, zatim dodajte nekoliko kašika supe da biste dobili ređu pastu.

6. Dodajte pastu u čorbu nakon ribe, pa lagano mešajte nekoliko minuta kako biste postigli odgovarajuću gustinu čorbe.

7. Dodajte iseckani beli luk u čorbu i sve zajedno kuvajte još desetak minuta.

8. Dodajte celer i kockice belanca. Isecite feta sir na kocke, a pola limuna na trouglove, kao u njegovom preseku.

9. Dodajte sir i limun u čorbu minut pre posluživanja, ali nemojte mešati kako biste sačuvali strukturu sira.

