Ova čorba će ujutru izlečiti i najveći mamurluk posle novogodišnje noći

Glavobolja vas muči posle slavlja? Ova čorba za mamurluk je drevni spas koji momentalno vraća energiju. Otkrijte recept koji leči dušu.

Možda ćete se sutra ujutru probuditi sa teškom glavom, dok vam se čini da soba pleše oko vas, a sve što želite je da se vratite u krevet? Umesto da posežete za lekovima, rešenje se možda krije u vašem loncu. Ova čorba za mamurluk (poznata kao Korhelyleves) nije samo obrok, već dokazani eliksir koji vraća snagu i briše tragove burne noći.

Ovo tradicionalno jelo je pravi saveznik u borbi protiv iscrpljenosti. Čorba za mamurluk deluje brzo jer kombinuje sastojke koji ciljano napadaju simptome dehidracije i gubitka minerala. Ako tražite način da se osećate kao novi čovek za manje od sat vremena, na pravom ste mestu.

Sastojci (4 porcije):

300 g kiselog kupusa, ispranog

200 g dimljene kobasice, isečene na kriške

1 crveni luk

2 čena belog luka

1 kašika crvene paprike

1 lovorov list

1 kašičica semena kima

1 litar čorbe ili vode

2 dl pavlake

1 kašika brašna (može se izostaviti ako se koristi deblji kupus)

So i biber po ukusu

Priprema:

Propržite sitno seckani luk na malo ulja dok ne postane staklast, zatim dodajte kobasicu i pržite nekoliko minuta.

Pospite crvenom paprikom i brzo prelijte čorbom.

Dodajte kupus, lovorov list i kim, pa kuvajte 15–20 minuta.

Pomešajte pavlaku sa malo vrućeg soka, a zatim je koristite za zgušnjavanje supe.

Dovedite do ključanja, pa začinite solju i biberom po ukusu.

Zašto je ova čorba za mamurluk tako moćna?

Tajna leži u savršenoj hemiji sastojaka. Osnova je kiseli kupus, koji je prava bomba vitamina C, ključnog za podizanje imuniteta kada je telo pod stresom. Dimljeno meso ili kobasica nisu tu samo zbog fantastičnog ukusa; oni nadoknađuju soli i elektrolite koje ste izgubili tokom slavlja. Kada se tome doda bogata pavlaka, dobijate obrok koji umiruje nadraženi želudac i vraća vas u život brže nego što mislite.

Trik iskusnih gurmana za brži oporavak

Mnogi greše jer posle pića jedu suvu hranu. Vašem telu je očajnički potrebna tečnost! Evo šta ovaj recept čini superiornim:

Hidratacija : Topla tečnost momentalno hidrira organizam.

: Topla tečnost momentalno hidrira organizam. Energija : Masnoća i proteini daju dugotrajnu snagu.

: Masnoća i proteini daju dugotrajnu snagu. Detoks: Kiselina iz kupusa ubrzava metabolizam i izbacivanje toksina.

Ako želite da pojačate efekat, poslužite je vrelu uz krišku svežeg, hrskavog hleba. Osetićete kako toplina struji kroz telo i odnosi umor već nakon prvih kašika.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com