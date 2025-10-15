Ovo još niste probali: Pasulj „Kaubojac“ – recept koji miriše na domaću kuhinju i divlji zapad

Ako volite jela koja kombinuju rustičan ukus, jednostavnu pripremu i hranljivost, kaubojski pasulj poznat još i kao pasulju „Kaubojac“ je pravi izbor.
Kaubojac je varijacija na temu meksičkog čilija spaja pasulj, mleveno meso i suvo meso u jedno zapečeno savršenstvo koje se pamti.
Posebnu slast dobija pečenjem u rerni, a ako poželite – nakon stavljanja u posudu za pečenje možete ga posuti hlebnim mrvicama kako biste dobili hrskavu koricu.
Dobar odabir suvog pasulja je važan, ali ako vam se žuri, poslužiće i onaj iz konzerve.
Zaprška nije nužna, ali ako volite – propržite kašičicu brašna na masti ili ulju i dodajte crvene paprike. Neki kuvari dodaju u zapršku i sitno iseckan beli luk. Podlijte tečnošću od pasulja pa vratite u lonac.
Sastojci:
300 g suvog pasulja (ili konzerviranog, po potrebi)
200 g mlevenog mesa
150 g suvog mesa (slanina, kobasica ili suvi vrat)
1 glavica crnog luka
2 čena belog luka
1 kašičica crvene paprike
1 kašika brašna (opciono, za zapršku)
So, biber, peršun
Malo ulja ili masti
Po želji: hlebne mrvice za zapeći
Priprema:
Pasulj skuvajte do polumekog stanja. Ako koristite konzervirani, preskočite ovaj korak.
Na ulju propržite crni luk, dodajte mleveno meso i seckano suvo meso. Pržite dok ne porumeni.
Dodajte beli luk, crvenu papriku i po želji zapršku od brašna.
Umešajte pasulj, začinite po ukusu i sve prebacite u vatrostalnu posudu.
Po želji pospite hlebnim mrvicama za hrskavu koricu.
Pecite u rerni na 180°C oko 30 minuta, dok se sve lepo sjedini.
Pasulj „Kaubojac“ je idealan za porodične ručkove, zimske večere i sve prilike kada želite jelo koje greje i zasiti. Može se pripremiti unapred, lako podgrejati i još bolje je kada odstoji.
