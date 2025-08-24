Bakin recept za najbolju kafansku ljutenicu, sve domaćice se otimaju za njega (video)

Baka je podelila recept i način pripreme za ljutenicu kakvu malo ko zna da napravi. Možda je vreme je da i ova zimnica nađe mesto na vašoj polici.

Potrebno je:

2 kg paprike

1 kg paradajza

50 ml sirceta

150 ml ulja

100 gr secera

malo ml bibera

200-300 gr ljute paprike

soli po ukusu

4 cena belog luka

1/2 kesice od 5 gr. konzervansa (po želji)

Priprema:

Paradajz popariti pa ga oguliti i iseci na kockice. Ulje sipati u serpu pa ubaciti paradajz. Dodati secer i sirce pa ga kuvati da ispari tecnost.

Papriku ispeci kao i ljutu papriku oguliti pa je iseckati pa kad uvri paradajz dodati papriku i kuvati da uvri tecnost. Dodati so oko 2 kasike, pred kraj beli luk i po zelj celer seckan i malo mlevenog bibera.

Po zelji staviti konzervans ili sipati vruc brzo zatvoriti dobro i tegle okrenuti da ostanu do sutra da poklopci upiju..

Poredjati u police sa ostalom zimnicom. Fantasticnog je ukusa dosta ljut. pa ko voli nek izvoli!

