Bez nje vaša zimnica je nepotpuna: Najlepši recept za šarenu salatu koju svi obožavamo

Šarena salata je kraljica zimnice – hrskava, osvežavajuća i puna boja. Donosimo vam najlepši recept koji spaja tradiciju i ukus, bez konzervansa, baš onako kako su je pravile naše bake.

Nema te zimnice koja je potpuna bez tegle šarene salate. To je ona salata koju otvarate uz pasulj, pečenje ili samo parče hleba – i svaki put vas vrati u kuhinju vaše bake. Šarena salata za zimnicu nije samo prilog. Ona je boja, miris i tekstura zime. A ovaj recept je upravo ono što vam treba da je sačuvate do proleća.

Sastojci (za oko 10 tegli od 750 ml):

1 veća glavica kupusa

2 manje glavice karfiola

1 kg crvenih paprika

½ kg šargarepe

½ kg krastavaca (kornišona)

1 litar alkoholnog sirćeta

200 g šećera

150 g soli

1 kašika bibera u zrnu

2 lista lovora

Konzervans (opciono, ako ne želite, možete ga izostaviti)

Priprema:

Sve povrće dobro operite i očistite.

Kupus sitno narendajte, šargarepu isecite na tanke kolutove, papriku na trake, karfiol razdvojite na cvetove, a krastavce na kolutove.

U velikoj posudi pomešajte svo povrće.

Dodajte so, šećer, sirće, biber i lovor. Sve dobro promešajte.

Pokrijte krpom i ostavite da odstoji 24 sata na hladnom mestu. Povrće će pustiti sok.

Sledećeg dana, salatu rasporedite u sterilisane tegle, dobro je pritisnite i prelijte tečnošću koju je pustila.

Po želji, dodajte konzervans.

Zatvorite tegle i čuvajte na tamnom i hladnom mestu.

Savet plus:

Ako želite da salata bude još hrskavija, dodajte kašičicu vinobrana ili par zrna slačice u svaku teglu. Za blaži ukus, smanjite količinu sirćeta i dodajte malo meda.

Ova domaća zimnica bez konzervansa ne samo da traje mesecima, već svakim otvaranjem tegle vraća toplinu doma.

Probajte ovaj najbolji recept za šarenu salatu i podelite ga s nekim koga volite – jer zimnica je uvek lepša kad se deli.

