Da li znaš kad se kiseli kupus? 3 od 5 domaćica uvek pogreši – evo tačnog dana!

Većina domaćica greši datum – evo kad se kupus zaista kiseli da bude kao iz detinjstva.
Ako želiš da ti kupus ne bude gnjecav, kiseo kao limun i da ne „prokliza“ u buretu – kiseljenje mora da se radi kad mesec opada, idealno između 10. i 20. oktobra. Većina domaćica greši jer se vodi kalendarom, a ne kupusom.
Zašto je važno kad se kiseli kupus?
Kupus se ne kiseli kad ti se ćefne – već kad priroda kaže da je vreme.
U narodu se zna: ako se kupus stavi dok mesec raste, biće mek, brzo će se pokvariti i imaće čudan miris. Kad se stavlja dok mesec opada, fermentacija ide sporije, ali stabilnije – kupus ostaje čvrst, ukusan i traje do proleća.
Koje su najčešće greške pri kiseljenju kupusa?
Tri od pet domaćica greše jer:
- Kiseli kupus prerano – krajem septembra, kad su dani još topli.
- Ne proverava fazu meseca – a to je ključna stvar.
- Ne koristi dovoljno soli – pa kupus „prokliza“ i ne ukiseli se ravnomerno.
Kako da ukiseliš kupus kao stara domaćica?
Prati ove korake i nema greške:
- Izaberi dan kad mesec opada – proveri lunarni kalendar.
- Kupus mora biti tvrd, jesenji – ne letnji, jer je pun vode.
- Na 10 kg kupusa ide 200 g soli – ne štedi.
- Dodaj par zrna bibera i koren rena – za aromu i čvrstinu.
- Prvo pritisni kupus kamenom, pa dolij vodu sa solju.
Kada je idealan dan za kiseljenje kupusa ove godine?
U 2025. godini, najbolji dani su od 11. do 19. oktobra – tada mesec opada, dani su svežiji, a kupus zreo.
Tajna uspešnog kiseljenja koju ti niko nije rekao
Kupus se ne kiseli po osećaju, već po mesecu. So mu je oslonac, ren karakter, a jesenji kupus srž.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com