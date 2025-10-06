Da li znaš kad se kiseli kupus? 3 od 5 domaćica uvek pogreši – evo tačnog dana!

Većina domaćica greši datum – evo kad se kupus zaista kiseli da bude kao iz detinjstva.

Ako želiš da ti kupus ne bude gnjecav, kiseo kao limun i da ne „prokliza“ u buretu – kiseljenje mora da se radi kad mesec opada, idealno između 10. i 20. oktobra. Većina domaćica greši jer se vodi kalendarom, a ne kupusom.

Zašto je važno kad se kiseli kupus?

Kupus se ne kiseli kad ti se ćefne – već kad priroda kaže da je vreme.

U narodu se zna: ako se kupus stavi dok mesec raste, biće mek, brzo će se pokvariti i imaće čudan miris. Kad se stavlja dok mesec opada, fermentacija ide sporije, ali stabilnije – kupus ostaje čvrst, ukusan i traje do proleća.

Koje su najčešće greške pri kiseljenju kupusa?

Tri od pet domaćica greše jer:

Kiseli kupus prerano – krajem septembra, kad su dani još topli. Ne proverava fazu meseca – a to je ključna stvar. Ne koristi dovoljno soli – pa kupus „prokliza“ i ne ukiseli se ravnomerno.

Kako da ukiseliš kupus kao stara domaćica?

Prati ove korake i nema greške:

Izaberi dan kad mesec opada – proveri lunarni kalendar. Kupus mora biti tvrd, jesenji – ne letnji, jer je pun vode. Na 10 kg kupusa ide 200 g soli – ne štedi. Dodaj par zrna bibera i koren rena – za aromu i čvrstinu. Prvo pritisni kupus kamenom, pa dolij vodu sa solju.

Kada je idealan dan za kiseljenje kupusa ove godine?

U 2025. godini, najbolji dani su od 11. do 19. oktobra – tada mesec opada, dani su svežiji, a kupus zreo.

Tajna uspešnog kiseljenja koju ti niko nije rekao

Kupus se ne kiseli po osećaju, već po mesecu. So mu je oslonac, ren karakter, a jesenji kupus srž.

