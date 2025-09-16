Domaćice se otimaju za recept belog ajvara – ukus je neverovatan, a gotov je za sat vremena

Ajvar je jedan od omiljenih delikatesa na srpskoj trpezi.

Ni jedno slavlje, posebno tokom zime, ne može da se zamisli bez njega. Sa svojom upečatljivom crvenom bojom i prepoznatljivim ukusom koristi se najčešće kao salata uz razne vrste jela od pečenja do variva, ili ga jednostavno namažite na parče hleba i uživajte.

Glavni sastojak ajvara je crvena paprika koja mu daje prepoznatljivu boju i aromu. Osim ovog delikatesa domaćice spremaju i pinđur, ljutencu ali mnogi tvrde da je ajvar ipak nenadmašan.

Ajvar se tradicionalno pravi na jesen u vreme sezone paprika a koristi cele godine. Priprema se ručno od od ljutih i od slatkih paprika najbolje na šporetu na drva. Ajvar zovu i srpski kavijar zato što sam naziv za ovaj delikates potiče od turske reči havijar što u prevodu znači riblja ikra.

Osim dobro znanog crvenog ajvara sve je popularniji i beli. Da, dobro ste čulu postoji i beli ajvar. Domaćice su poludele za receptom za pripremu ovog delikatesa koji ima neverovatan ukus. I za njegovu pripremu se koristi paprika ali umesto bele uzima se ona žuta zbog čega ajvar ima svetlu boju.

Sastojci:

4 kg žutih mesnatih paprika

5 kg patlidžana

1 l ulja

1,5 dl sirćeta

150 g senfa

2 kašike šećera

100 g soli

Priprema:

Patlidžan i paprku dobro operite, osušite pa ispecite na roštilju ili u rerni. Ispečene paprike i patlidžane ostavite u poklopljenoj posudi da se ohlade kako bi se lakše očistite. Paprike oljuštite i očistite od semenki, pa stavite u cediljku da se dobro iscede. Patlidžan oljuštite. Isceđene paprike i patlidžan sameljite na mašini za meso.

