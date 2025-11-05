Ima da se žuti kao dukat: Tajna najboljeg kiselog kupusa je u 1 neobičnom sastojku

Iako se danas može naći u gotovo svakoj prodavnici, većina ipak voli da sama kiseli kupus i uzima ga po potrebi.

Tokom zimskih dana kiseli kupus jedna je od omiljenih namirnica.

Od njega se mogu praviti jela poput sarme, podvarka, kuvanog kupusa ali i salate koje su veoma bogate vitaminima i jačaju metabolizma.

Iako se danas može naći u gotovo svakoj prodavnici, većina ipak voli da sama kiseli kupus i uzima ga po potrebi. Ono što se razlikuje kod domaćeg i kupovnog kupusa jeste upečatljiva žućkasta boja koja mu daje poseban šmek.

Tajna je u postupku kiseljenja kupusa.

Kako pravilno da ukiselite kupus

Prvo očistite glavice kupusa od prvog sloja listova i operite ih. Zatim izdubite glavice u sredini kako biste uklonili koren i tu udubinu napunite solju. Prvi red koji ide u posudu je naribani kupus.

Nakon što naređate kupus u buretu za kiseljenje, na vrh dodajte nekoliko parčića dunje kako bi kupus bio žut i dva lovorova lista. Dunja će pustiti svoju žutu boju i dati izgled ali i dodatni ukus kupusu.

Oko tri nedelje kupus treba da stoji kiseljen u buretu. Međutim, bitno je da proveravate da li je rasol dovoljno bistar i da li kupus nije promenio miris.

Kako ga saučuvati

Preporučuje se da je najbolje vreme za kiseljenje kupusa sredina oktobra. Proces biofermentacije u kiselom kupusu zahteva da temperature budu stabilne bez previše oscilacija i to od 18 do 21 stepeni. Najbolje mesto za čuvanje kupusa je u podrumu, gde nema prevelikih razlika u temperaturi, kao što nije slučaj ukoliko ga držite na balkonu.

