Isprobajte jednostavan recept za džem od šljiva iz rerne – osvojiće vaše srce, a i ukus

Kao nekada, kod bake.

Miris sveže pečenih šljiva koji se širi kuhinjom uvek nas vraća u detinjstvo, u dane kada su bake pravile onaj, svoj čuveni džem. Domaći džem od šljiva upravo je takav – jednostavan, mirisan te pun toplih uspomena.

Za ovaj recept morate stajati satima iznad šporeta. Sve što vam treba jeste rerna koja će odraditi većinu posla umesto vas. Rezultat? Gusta, slatka poslastica koja savršeno ide uz krišku toplog hleba ili sveže palačinke.

Sastojci

– 3 kg očišćenih mekanih plavih šljiva

– 300 g šećera

– 2 paketića vanilin šećera

Priprema

Šljive dobro operite, očistite od koštica i naseckajte na manje komade. Stavite ih u duboku posudu ili lonac za rernu kako sok ne bi prskao.

Pecite na 200°C dok šljive ne prokuvaju i ne puste sok.

Smanjite temperaturu na 150°C i pecite još oko jedan sat, povremeno mešajući otprilike svakih 20 minuta.

Nakon sat vremena umešajte šećer pomešan sa vanilin šećerom i vratite u rernu na još jedan sat, uz povremeno mešanje.

Vruć džem sipajte u prethodno zagrejane tegle, dobro zatvorite i okrenite naopako dok se potpuno ne ohlade.

Džem od šljiva iz rerne je jednostavan za pripremu, a daje bogat, prirodan ukus koji podseća na detinjstvo. Savršen je način da osvežite doručak ili užinu i unesete malo nostalgije u svakodnevicu.

