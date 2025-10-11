Izgleda kao ajvar, miriše kao ajvar, ali nije ajvar: Sjajna zamena gotova za 30 minuta!

U sezoni pripreme zimnice, ajvar je nezaobilazan specijalitet na gotovo svakoj srpskoj trpezi.

Ipak, pored tradicionalnog recepta koji zahteva sate pečenja i mešanja, postoji i brza varijanta koja izgleda kao ajvar, ali se sprema za svega pola sata.

Ovaj recept je odlična zamena za sve koji žele ukusan i zdrav namaz, a nemaju dovoljno vremena za klasičnu pripremu.

Glavni sastojci i priprema

Za ovu brzu verziju potrebno je svega nekoliko osnovnih namirnica:

crvena paprika,

paradajz,

beli luk,

ulje i začini po ukusu.

Priprema: Paprike za ajvar najčešće se peku na roštilju ili u rerni, ali najbrža opcija je pečenje paprika u tiganju. Ako se odlučite da ih pečete u tiganju, biće vam potreban poklopac.

Najbitnije je da ih pečete na srednjoj temperaturi kako ne bi izgorele. Kada se sa svih strana jednako ispeku ostavite ih sa strane da se ohlade.

Najzahtevniji korak kod ovog recepta je ljuštenje paprika. Nakon što završite ovaj korak, paprike stavite u blender i dodajte biljno ulje i začine po želji. So i beli luk su obično osnovni začini u ovom receptu, ali možete dodati i druge začine.

Ovu teglicu možete da držite u frižideru sedam dana.

Prednosti brze pripreme

Za razliku od tradicionalnog ajvara, koji zahteva sate rada i veliku količinu paprika, ova verzija je:

– gotova za 30 minuta,

– praktična za manje količine,

– odlična za one koji žele svež i domaći namaz tokom cele godine.

Ovaj recept je naročito pogodan za zaposlene ljude i mlade porodice koje žele da uživaju u domaćim ukusima bez komplikovane pripreme.

Nutritivne vrednosti i upotreba

Zahvaljujući paprikama i paradajzu, namaz je bogat vitaminom C, antioksidansima i vlaknima. Može se koristiti kao:

namaz za hleb i peciva,

dodatak jelima od mesa i ribe,

sos za testeninu ili prilog uz sireve.

Ovaj recept je sjajna zamena za ajvar, jer kombinuje autentičan ukus sa brzom pripremom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com