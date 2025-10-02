Kako da ukiselite kupus bez bureta? Ovo je rešenje za sve koji žive u stanu

Kupus u tegli? Da, moguće je – evo kako da ga ukiselite bez bureta, čak i u garsonjeri!

Ako živite u stanu i nemate gde da stavite bure, kupus možete ukiseliti u običnoj tegli – brzo, lako i bez muke.

Zvuči kao nemoguća misija, ali zapravo je jednostavno. Sve što vam treba su staklene tegle, so, voda i malo strpljenja. Ovaj trik je spas za sve koji vole domaći kiseli kupus, ali nemaju ni podrum ni terasu.

Kako da ukiselim kupus u stanu bez bureta?

Kupus se može ukiseliti u staklenim teglama koje stanu u svaku kuhinju.

Uzmite svež kupus, sitno ga narendajte ili iseckajte, posolite i dobro izgnječite rukama dok ne pusti sok. Potom ga napunite u čiste tegle, pritisnite da ne ostane vazduh, dodajte malo vode ako treba i zatvorite. Tegle držite na sobnoj temperaturi 5–7 dana, pa ih prebacite u frižider. Kupus će biti spreman za jelo za oko dve nedelje.

Koji su sastojci potrebni za kiseli kupus bez bureta? Potrebni su kupus, so, voda i staklene tegle.

Ne treba vam nikakva hemija, konzervansi ni specijalna oprema. Kupus se kiseli prirodno, uz pomoć soli i vremena. Tegle su idealne jer ne zauzimaju mnogo mesta, lako se peru i mogu da stoje i na kuhinjskom pultu.

Koliko dugo traje proces kiseljenja u tegli?

Kupus u tegli se ukiseli za oko dve nedelje.

Prvih nekoliko dana kupus fermentiše na sobnoj temperaturi. Kad počne da miriše na kiselo, prebacite ga u frižider. Tamo se proces usporava, ali kupus dobija pun ukus. Možete ga probati već posle 10 dana, a najbolji je oko treće nedelje.

Kako da znam da je kupus dobro ukiseljen?

Kupus treba da ima kiselkast miris, da bude mekan i da nema tragove buđi.

Ako ste sve uradili kako treba – čiste tegle, dovoljno soli, pritisnut kupus – nema greške. Ako se pojavi bela pena na vrhu, samo je skinite kašikom. To je normalno. Ako kupus ima neprijatan miris ili buđ, bacite ga.

Zašto je ovaj metod idealan za stanare?

Ne zahteva bure ni podrum

Tegle staju u svaku kuhinju

Proces je jednostavan i prirodan

Kupus je ukusan, zdrav i domaći

Idealno za male količine i eksperimentisanje

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com