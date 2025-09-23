Kako pravilno ukiseliti kupus: Provereni saveti iskusnog kuvara za savršenu zimnicu

Kiseli kupus je neizostavan deo srpske zimnice.

Osim što je ukusan, bogat je vitaminima i probioticima. Da bi kupus ostao svež do proleća, važno je znati kako pravilno ukiseliti kupus – bez skrame, kvarenja i gubitka ukusa.

Iskusni beogradski kuvar Slobodan Petrović podelio je svoje dugogodišnje znanje i proverene trikove kada je u pitanju priprema domaćeg kiselog kupusa, koji može da traje sve do letnjih meseci bez bojazni da će se pokvariti, prenosi Stil magazin.

1. Najbolje vreme za kiseljenje kupusa

Idealno vreme za kiseljenje kupusa je kraj jeseni ili početak zime, kada je sobna temperatura oko 20°C. Nakon početne fermentacije, kupus treba da stoji u hladnijoj prostoriji (10–15°C) kako bi proces prirodno usporio.

2. Odnos soli i kupusa

Za uspešno ukiseljavanje kupusa, koristi se 3–3,5% soli u odnosu na težinu kupusa. Na primer, za 100 kg kupusa dodaje se 3–3,5 kg soli. Potrebni su samo kupus, so i voda – bez dodataka.

3. Proces fermentacije kupusa

Kupus se ostavi da odstoji 1–2 dana, zatim se čiste spoljašnji listovi i izdubljuje koren u koji se sipa so. Glavice se pažljivo slažu u bure, koje se zatvara. Sledećeg dana se naliva voda sa preostalom soli. Važno je da kupus stalno bude prekriven tečnošću.

4. Čuvanje bureta sa kupusom

Bure se čuva u podrumu ili prostoriji bez direktnog sunca, sa stabilnom temperaturom. U toplijim uslovima može se dodati vinobran da se fermentacija zaustavi.

5. Izbor bureta za kiseli kupus

Prema kuvaru Slobodanu Petroviću, plastična bureta su najbolja za profesionalnu upotrebu jer zadovoljavaju HACCP standarde. Drvena burad se sve ređe koriste.

Njegovi saveti garantuju da će vaš kupus biti ukiseljen na pravi način, dugotrajan i pun domaćeg ukusa, baš kao nekadašnje zimnice koje su krasile svaku trpezu

