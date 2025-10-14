Kiseli krastavci bez sirćeta i šećera: Neuporedivo bolji od kupovnih, a ovi trikovi garantuju uspeh!

Domaćice se kunu u ovaj recept za kisele krastavce, ovakve sigurno još niste probali

Pripremanje tradicionalne zimnice, iako pričinjava zadovoljstvo, zahteva mnogo vremena, novca i veštine.

Danas nam kupovina gotove zimnice velikoj meri olakšava život, ali domaćoj zimnici teško može bilo šta da parira. Uz to, neuporedivo je zdravija od kupovne. Krastavci kotiraju visoko na lestvici omiljene zimnice, jer nema ko ih ne voli.

Sada postoji dosta recepta koji pomažu da se tradicionalna zimnica napravi mnogo brže, a upravo takav je i ovaj za kisele krastavce bez sirćeta i šećera.

Začine i krastavce rasporedite u sterilne tegle, sipajte salamuru (u litar vode sipajte 100 g soli i ostavite da provri). Možete da koristite bilo koje začine ili se možete ograničiti na beli luk i mirođiju. Pre nego što stavite tegle na hladno mesto, potrebno je da ih ostavite na toplom nekoliko dana kako bi započela fermentacija mlečne kiseline. Kada se na krastavcima pojavi beli premaz, ocedite rasol, isperite krastavce direktno u tegli, isperite beli talog.

Sipajte čistu hladnu vodu bez ikakvih dodataka, dobro zatvorite poklopac i stavite na hladno mesto.

Ovih 5 trikova će vam pomoći da kiseli krastavac ima savršen ukus

1. Beli luk i mirođija su neophodni začini, a ako želite bogatiji ukus dodajte listove hrasta, rena, ribizle ili trešnje. Možete dodati čak i biber, karanfilić i lovor.

2. Kako se krastavci ne bi pokvarili, na vrh stavite list rena. Oni će sprečiti da buđ prodre u teglu, ako voda iscuri tokom fermentacije.

3. Pre nego što ih odložite na hladno mesto, proverite količinu vode u teglama i po potrebi dopunite. Krastavci moraju uvek biti pokriveni vodom.

4. Ako dodate kašiku senfa u rastvor vode i soli, onda slobodno so smanjite na 50 g po litru.

5. Da bi krastavci ostali hrskavi, potrebno je koristiti mlade krastavce. Soljenje se mora obaviti odmah, inače će uvenuti. Krastavci moraju da budu natopljeni u hladnoj vodi nekoliko sati.

Dakle, ako ste već ovog vikenda planirali da počnete sa kiseljenjem krastavaca, probajte ovaj recept, jer se domaćice kunu u njega!

