Kiseli krastavčići (kornišoni) za zimu, hrskavi i ukusni baš kao kupovni, caka je u ovom sastojku

Sada je idealan period za njihovu pripremu
Jednu domaćinsku kuću nije moguće zamisliti bez pripremljene zimnice po proverenim recepturama koje se brižljivo prenose s kolena na koleno.
Kiseli krastavčići su apsolutni hit jesenje i zimske trpeze.
Sastojci
- 5 kg krastavčića (kornišona, što sitniji, to bolji)
- 5 l vode
- 300 grama šećera
- 200 grama soli
- 100 grama esencije (koncentrovana sirćetna kiselina)
- 1 kesica konzervansa
- 1 kafena kašičica vinobrana
- biber u zrnu
- seme slačice
- cvet suve mirođije
Način pripreme
Krastavčiće oprati i staviti u dublji sud. Popariti ih vrelom vodom (može i vrela voda iz bojlera) i ostaviti da se prohladi.
Za to vreme skuvati presolac. Prvo staviti vodu sa solju i šećerom da provri, dodati konzervans i vinobran, skloniti sa šporeta pa dodati esenciju.
Dok se presolac malo prohladi, puniti tegle krastavčićima. Ređati ih čvrsto jedan do drugog. U svaku teglu stavljati začine: nekoliko zrna bibera, po 1 kafenu kašičicu zrna slačice i po malo suvog cveta mirođije. Na vrh tegle staviti pritiskač, kako krastavčići, kad se naliju presolcem, ne bi isplivali.
Zatim u sve tegle napunjene krastavčićima nalivati još topao presolac.
Zatvoriti tegle ili celofanom ili metalnim poklopcem, ostaviti ih u neku kutiju i pokriti ćebetom. Ostaviti do sutra i potom odložiti u špajz.
Ovi krastavčići su baš kao kupovni, hrskavi, a slačica i suva mirođija daju im izuzetan ukus.
Vreme za pripremu: 60 minuta
(Vesna Đokić, Beograd)
