Kiseli krastavčići (kornišoni) za zimu, hrskavi i ukusni baš kao kupovni, caka je u ovom sastojku

Sada je idealan period za njihovu pripremu

Jednu domaćinsku kuću nije moguće zamisliti bez pripremljene zimnice po proverenim recepturama koje se brižljivo prenose s kolena na koleno.

Kiseli krastavčići su apsolutni hit jesenje i zimske trpeze.

Sastojci

5 kg krastavčića (kornišona, što sitniji, to bolji)

5 l vode

300 grama šećera

200 grama soli

100 grama esencije (koncentrovana sirćetna kiselina)

1 kesica konzervansa

1 kafena kašičica vinobrana

biber u zrnu

seme slačice

cvet suve mirođije

Način pripreme

Krastavčiće oprati i staviti u dublji sud. Popariti ih vrelom vodom (može i vrela voda iz bojlera) i ostaviti da se prohladi.

Za to vreme skuvati presolac. Prvo staviti vodu sa solju i šećerom da provri, dodati konzervans i vinobran, skloniti sa šporeta pa dodati esenciju.

Dok se presolac malo prohladi, puniti tegle krastavčićima. Ređati ih čvrsto jedan do drugog. U svaku teglu stavljati začine: nekoliko zrna bibera, po 1 kafenu kašičicu zrna slačice i po malo suvog cveta mirođije. Na vrh tegle staviti pritiskač, kako krastavčići, kad se naliju presolcem, ne bi isplivali.

Zatim u sve tegle napunjene krastavčićima nalivati još topao presolac.

Zatvoriti tegle ili celofanom ili metalnim poklopcem, ostaviti ih u neku kutiju i pokriti ćebetom. Ostaviti do sutra i potom odložiti u špajz.

Ovi krastavčići su baš kao kupovni, hrskavi, a slačica i suva mirođija daju im izuzetan ukus.

Vreme za pripremu: 60 minuta

(Vesna Đokić, Beograd)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com