Prave domaćice ovo ne preskaču: Dodajte ovaj sastojak u kiseli kupus i imaćete najbolju zimnicu ikad

Dodajte ovaj sastojak u kiseli kupus – domaćice kažu da je zimnica tada neuporediva
Kiseli kupus je kralj zimnice, ali da bi bio hrskav, mirisan i dugotrajan, postoji jedan mali trik koji prave domaćice nikad ne preskaču. Zaboravite na vodnjikave listove i mutnu tečnost – dodajte ovaj sastojak i vaš kupus će biti savršeno ukiseljen cele zime.
Tajni sastojak: Kukuruzno brašno
Prema savetima iskusnih domaćica, kašika kukuruznog brašna po litru kupusa čini čudo.
Zašto baš kukuruzno brašno?
- Održava čvrstinu listova
- Sprečava mutnu tečnost
- Daje kupusu blagu slatkastu notu
- Poboljšava fermentaciju i produžava trajnost
“Kupus mi ostane hrskav do marta — sve zahvaljujući kukuruznom brašnu.” — kaže baka Milica iz Srema.
Kako se koristi?
- Na svaki litar kupusa, dodajte 1 kašiku kukuruznog brašna
- Brašno se dodaje direktno u slojeve, zajedno sa solju i začinima
- Po želji, dodajte i kim, lovorov list ili zrna bibera za dodatnu aromu
Saveti za savršenu zimnicu
- Birajte čvrste glavice kupusa, bez oštećenja
- Seckajte listove tanko, ali ne previše tanko
- Kupus mora biti potopljen u sopstvenoj tečnosti
- Tegle držite na hladnom, ali ne previše hladnom mestu
- Izbegavajte plastične poklopce, staklene tegle sa gazom su najbolje
Mali trik, velika razlika
Zimnica nije samo tradicija – to je umetnost. A kukuruzno brašno je tajni sastojak koji pravi razliku između prosečnog i savršenog kiselog kupusa. Ako želite da vaš kupus bude hrskav, mirisan i dugotrajan, ne preskačite ovaj korak.
