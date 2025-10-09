Prave domaćice ovo ne preskaču: Dodajte ovaj sastojak u kiseli kupus i imaćete najbolju zimnicu ikad

 –  
Posuda sa kiselim kupusom i tajnim sastojkom
Foto: Krstarica/AI

Dodajte ovaj sastojak u kiseli kupus – domaćice kažu da je zimnica tada neuporediva

Kiseli kupus je kralj zimnice, ali da bi bio hrskav, mirisan i dugotrajan, postoji jedan mali trik koji prave domaćice nikad ne preskaču. Zaboravite na vodnjikave listove i mutnu tečnost – dodajte ovaj sastojak i vaš kupus će biti savršeno ukiseljen cele zime.

Tajni sastojak: Kukuruzno brašno

Prema savetima iskusnih domaćica, kašika kukuruznog brašna po litru kupusa čini čudo.

Zašto baš kukuruzno brašno?

  • Održava čvrstinu listova
  • Sprečava mutnu tečnost
  • Daje kupusu blagu slatkastu notu
  • Poboljšava fermentaciju i produžava trajnost

“Kupus mi ostane hrskav do marta — sve zahvaljujući kukuruznom brašnu.” — kaže baka Milica iz Srema.

Kako se koristi?

  • Na svaki litar kupusa, dodajte 1 kašiku kukuruznog brašna
  • Brašno se dodaje direktno u slojeve, zajedno sa solju i začinima
  • Po želji, dodajte i kim, lovorov list ili zrna bibera za dodatnu aromu

Saveti za savršenu zimnicu

  • Birajte čvrste glavice kupusa, bez oštećenja
  • Seckajte listove tanko, ali ne previše tanko
  • Kupus mora biti potopljen u sopstvenoj tečnosti
  • Tegle držite na hladnom, ali ne previše hladnom mestu
  • Izbegavajte plastične poklopce, staklene tegle sa gazom su najbolje

Mali trik, velika razlika

Zimnica nije samo tradicija – to je umetnost. A kukuruzno brašno je tajni sastojak koji pravi razliku između prosečnog i savršenog kiselog kupusa. Ako želite da vaš kupus bude hrskav, mirisan i dugotrajan, ne preskačite ovaj korak.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com