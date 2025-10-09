Prave domaćice ovo ne preskaču: Dodajte ovaj sastojak u kiseli kupus i imaćete najbolju zimnicu ikad

Dodajte ovaj sastojak u kiseli kupus – domaćice kažu da je zimnica tada neuporediva

Kiseli kupus je kralj zimnice, ali da bi bio hrskav, mirisan i dugotrajan, postoji jedan mali trik koji prave domaćice nikad ne preskaču. Zaboravite na vodnjikave listove i mutnu tečnost – dodajte ovaj sastojak i vaš kupus će biti savršeno ukiseljen cele zime.

Tajni sastojak: Kukuruzno brašno

Prema savetima iskusnih domaćica, kašika kukuruznog brašna po litru kupusa čini čudo.

Zašto baš kukuruzno brašno?

Održava čvrstinu listova

Sprečava mutnu tečnost

Daje kupusu blagu slatkastu notu

Poboljšava fermentaciju i produžava trajnost

“Kupus mi ostane hrskav do marta — sve zahvaljujući kukuruznom brašnu.” — kaže baka Milica iz Srema.

Kako se koristi?

Na svaki litar kupusa, dodajte 1 kašiku kukuruznog brašna

Brašno se dodaje direktno u slojeve, zajedno sa solju i začinima

Po želji, dodajte i kim, lovorov list ili zrna bibera za dodatnu aromu

Saveti za savršenu zimnicu

Birajte čvrste glavice kupusa, bez oštećenja

Seckajte listove tanko, ali ne previše tanko

Kupus mora biti potopljen u sopstvenoj tečnosti

Tegle držite na hladnom, ali ne previše hladnom mestu

Izbegavajte plastične poklopce, staklene tegle sa gazom su najbolje

Mali trik, velika razlika

Zimnica nije samo tradicija – to je umetnost. A kukuruzno brašno je tajni sastojak koji pravi razliku između prosečnog i savršenog kiselog kupusa. Ako želite da vaš kupus bude hrskav, mirisan i dugotrajan, ne preskačite ovaj korak.

