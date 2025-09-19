Najbolja domaća turšija: Čisti creva, čuva zdravlje, dobra za imunitet, naše bake spremale su je ovako pre više od 100 godina

Turšija je najbolji izbor za salatu u toku zime jer čuva zdravlje.

Povrće koje je ovako pripremljeno sadrže probiotičke kulture mnogobrojnih vrsta bakterija koje čuvaju creva i crevnu mikrofloru.

Osim toga što čuva crevnu mikrofloru izuzetno je dobra za imunološki sistem koji je povezan sa probavnim. Od imunološkog sistema zavisi naše zdravstveno stanje. On složenim mehanizmima štiti telo od štetnih mikroorganizama i ublažava upalne procese svih vrsta. Kiselo povrće povećava broj ćelija koje prirodno uništavaju „uljeze“.

Recept za turšiju koja će vam trajati do sledeće sezone.

Za pripremu turšije veoma je važno odabrati zdrave, jedre, sveže i neoštećene plodove. Po želji i ukusu ukućana, nabavite žutu papriku šilju, zeleni paradajz, krastavčiće, šargarepu, karfiol.

Recept je odmeren prema količini presolca od 10 litara, a vi srazmerno povećajte količinu svih sastojaka ukoliko vam ovo nije dovoljno za povrće potrebno vašoj porodici.

Povrće operite, karfiol očistite od lišća i podelite na „cvetiće“, šargarepu oljuštite, na paprici skratite drške. Operite još jednom i raširite na kuhinjskim krpama da se prosuši.

Slažite u burence tako da bude čvrsto spakovano, ali pazite da se ne ošteti. Po želji, možete dodati i četvrtke glavica kupusa. Na svaki red povrća sipati pomalo šećera. Odozgo pažljivo zaštitite plastičnom rešetkom koja ne dozvoljava da povrće ispliva iz presolca, pa pritisnite kamenom ili teglom napunjenom presolcem.

Presolac pripremite po sledećem receptu i vodite računa da ne povećavate količinu sredstava za konzerviranje – imajte na umu da je jedino ograničena upotreba ovih sredstava bezbedna za vaše zdravlje!

Sastojci:

300 g šećera

300 g soli

2 konzervansa

2 vinobrana

malo bibera u zrnu

10 l vode

250 g esencije

Priprema: Vinobran i konzervans prokuvati u 1 litar vode pa dodati u 9 litara vode da se rastvori.

Esenciju dodati na kraju. Po povrću sipati malo šećera.

