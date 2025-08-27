Najbolji recept za domaći džem od šljiva – iz rerne

Miris pečenih šljiva širi se kuhinjom i budi nostalgiju, dok vam rerna radi većinu posla…

Zaboravite na stalno mešanje na šporetu – ovim jednostavnim receptom dobijate gust, sladak džem koji savršeno ide uz toplu krišku hleba ili palačinke.

Zašto rerna?

Pečenjem šljiva u rerni oslobađate prirodni sok i arome bez potrebe za neprekidnim mešanjem. Toplina se ravnomerno raspoređuje, a vi možete slobodno obaviti druge kućne poslove dok se džem kuva.

Sastojci

3 kg očišćenih, mekanih plavih šljiva

300 g šećera (može i manje, prema ukusu)

2 kesice vanilin-šećera

Priprema

Operite šljive, odstranite koštice i isecite ih na manje komade.

Poređajte ih u duboku posudu pogodnu za rernu, da sok ne prska.

Pecite na 200 °C dok šljive ne puste sok i počnu da krčkaju.

Smanjite temperaturu na 150 °C i nastavite pečenje još sat vremena, mešajući svakih 20 minuta.

Nakon prvog sata, dodajte šećer pomešan s vanilin-šećerom i pecite još sat vremena, uz povremeno mešanje.

Vruć džem sipajte u prethodno zagrejane tegle, dobro zatvorite i okrenite na poklopac dok se potpuno ne ohladi.

Ovaj recept je pravo rešenje za sve ljubitelje pravog ukusa šljiva bez višesatnog stajanja kraj šporeta. Prilagodite količinu šećera zrelosti plodova i uživajte u bogatom, domaćem džemu!

