„Napravim 5 tegli ajvara za par sati i sa samo 200 ml ulja“: Bosanka Almira otkriva tetkin recept za brzinsku i ukusnu zimnicu

Ajvar obično zahteva sate rada i velike količine ulja, ali Almira Sijamhodžić donosi potpuno novu taktiku. U svom viralnom videu otkriva recept svoje tetke koji daje pet savršeno gustih tegli za samo par sati – uz minimalnu potrošnju masnoće.

Umesto tradicionalnog kuvanja na šporetu i ogromnih lonaca, Almira peče paprike i patlidžan u rerni. Nakon ljuštenja i mlevenja, sve se kratko krčka u tek 200 ml ulja, pa je rezultat izuzetno ukusan i zdrav ajvar, bez konzervansa.

Sastojci za 5 tegli (580 g svaka)

5 kg crvenih paprika

1,5 kg plavog patlidžana

200 ml biljnog ulja

2 kašike sirćeta

1,5 kašika šećera

2 kašike soli

Koraci pripreme

Zagrejte rernu na 200 °C.

Operite i osušite povrće, rasporedite na pleh obložen papirom za pečenje i pecite dok kožica ne potamni.

Pokrijte paprike i patlidžan najlonom da omekšaju, pa ih oljuštite i očistite od semenki.

Sameljite očišćeno povrće u seckalici ili mašini za mlevenje.

U šerpu ulijte ulje, zagrejte ga pa dodajte smesu i krčkajte oko 1 sat i 20 min na tihoj vatri.

Pred kraj kuvanja umešajte sirće, šećer i so, mešajte još desetak minuta.

Sterilizujte tegle na 100 °C, sipajte vruć ajvar, zatvorite i ostavite da se potpuno ohlade u ugašenoj rerni.

Isprobajte ovaj jednostavan metod i uživajte u domaćoj zimnici koja se sprema bez zamora i prekomernog ulja!

