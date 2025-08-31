„Napravim 5 tegli ajvara za par sati i sa samo 200 ml ulja“: Bosanka Almira otkriva tetkin recept za brzinsku i ukusnu zimnicu

Ajvar obično zahteva sate rada i velike količine ulja, ali Almira Sijamhodžić donosi potpuno novu taktiku. U svom viralnom videu otkriva recept svoje tetke koji daje pet savršeno gustih tegli za samo par sati – uz minimalnu potrošnju masnoće.
Umesto tradicionalnog kuvanja na šporetu i ogromnih lonaca, Almira peče paprike i patlidžan u rerni. Nakon ljuštenja i mlevenja, sve se kratko krčka u tek 200 ml ulja, pa je rezultat izuzetno ukusan i zdrav ajvar, bez konzervansa.
Sastojci za 5 tegli (580 g svaka)
- 5 kg crvenih paprika
- 1,5 kg plavog patlidžana
- 200 ml biljnog ulja
- 2 kašike sirćeta
- 1,5 kašika šećera
- 2 kašike soli
Koraci pripreme
Zagrejte rernu na 200 °C.
Operite i osušite povrće, rasporedite na pleh obložen papirom za pečenje i pecite dok kožica ne potamni.
Pokrijte paprike i patlidžan najlonom da omekšaju, pa ih oljuštite i očistite od semenki.
Sameljite očišćeno povrće u seckalici ili mašini za mlevenje.
U šerpu ulijte ulje, zagrejte ga pa dodajte smesu i krčkajte oko 1 sat i 20 min na tihoj vatri.
Pred kraj kuvanja umešajte sirće, šećer i so, mešajte još desetak minuta.
Sterilizujte tegle na 100 °C, sipajte vruć ajvar, zatvorite i ostavite da se potpuno ohlade u ugašenoj rerni.
Isprobajte ovaj jednostavan metod i uživajte u domaćoj zimnici koja se sprema bez zamora i prekomernog ulja!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com