Ovako se pravi najlepši domaći ajvar: Provereni recept sa „malim tajnama“ za savršen ukus

Ako bilo koga sa ovih prostora pitate koji je sastavni deo zimnice, svako će vam bez razmišljanja odgovoriti da je to ajvar. Svaka domaćica ima svoju verziju ajvara. Neko voli blagi, neko začinjeni, neko dodaje netradicionalne začine, dok neko voli minimalizam i tradiciju.

Međutim, da biste pripremili dobar ajvar potrebno je da znate „male tajne“ uz koji će biti savršeno ukusan.

Ajvar se pravi od čiste paprike, a vreme prženja ajvara zavisi od nekoliko faktora: količine paprike, jačine vatre, vrsta paprike i količine vode u njima.

Zato je važno da se paprike dobro ocede pre spremanja.

Sastojci:

5 kg paprika

250ml ulja

1 kašika soli

1 kašika vinskog sirćeta

Ako hoćete pikantno ljut ajvar na 25 kg paprika dodajte 1 kg ljutih paprika.

Priprema:

Paprike dobro operite, obrišite i stavite ih da se peku. Dobro ih ispecite sa svih strana i stavljajte ih u najlonske kese da bi ste ih lakše ogulili. Kad ste završili sa pečenjem, ogulite paprike i dobro očistite semenke. Ostavite da se preko noći ocede.

Sledeći dan paprike sameljete na mašini za mlevenje. Kad ste završili sa mlevenjem paprika, nauljite malo šerpu i stavite paprike u šerpu za prženje.

Šerpu sa paprikama stavite na vatru i mešajte, istovremeno stavite i ulje da vam se dobro zagreje. Dok se ulje greje vi mešajte paprike u šerpi na srednjoj, ne na jakoj vatri, oko dvadesetak minuta.

Onda sipajte zagrejano ulje na paprike i svo vreme mešajte na srednjoj vatri. Ajvar treba pržiti 2 do 3 sata od prvog ključa. Ajvar je gotov tada kada prođete kašikom po sredini i vidite dobro dno šerpe.

Pola sata pre kraj prženja stavite tegle u rernu na 100 stepeni Celzijusa. Pred sam kraj prženja dodajte so i sirće i vruć ajvar sipajte u vruće tegle.

Zatvorite dobro tegle i vratite u relnu na 75 stepeni Celzijusa jos jedan sat. Ostavite tegle u zatvorenu rernu dok se sasvim ne ohlade.

