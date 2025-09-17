Peglane paprike, delikates bez kog je zimnica nezamisliva

Neki zimnicu pripremaju iz čisto ekonomskih razloga, da bi uštedeli, drugi imaju višak plodova koje su sami uzgojili, dok treći imaju kulinarske razloge jer su iz opredeljenja ili iz zdravstvenih razloga pobornici hrane s manje hemijskih ili drugih dodataka, bilo u uzgoju bilo u pripremi.

Ma kakvi bili vaši motivi, potrudićemo se da vam budemo pri ruci i u pripremi zimnice, te ćemo vas podsetiti na neke dobre stare savete u vezi sa tim. Danas predstavljamo recept za peglane paprike, delikates kakav samo zamisliti možete tokom zimskih hladnih dana.

Sastojci

6 kg paprika (lepše su crvene)

300 grama šećera

150 grama soli

1 glavica sitno seckanog belog luka

1 veza sitno seckanog lišća celera

1 veza sitno seckanog lišća peršuna

1 šoljica (50 grama esencije)

1 kesica konzervansa

Način pripreme

Paprike oprati, očistiti od semena i peteljki i podeliti ih na dva dela.

Paprike stavljati u dublji metalni sud i zalivati ih smesom koja se dobije od belog luka, celera, peršuna, soli, šećera, esencije i konzervansa.

Povremeno paprike promešati. Ostaviti ih tako 12 sati (preko noći).

Paprike stavljati u tegle, nabijati ih što više.

Naliti sokom koji su paprike pustile. Ako eventualno zafali soka, naliti prokuvanom vodom.

Vreme za pripremu: 60 minuta.

(Vesna Đokić, Beograd)

