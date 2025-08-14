Recept koji svi traže: Kuvani paradajz bez konzervansa, a traje i do 2 godine

Ovo je najtraženiji recept za zimnicu: domaći kuvani paradajz bez konzervansa, zdrav, ukusan i traje i do dve godine. Idealno za sve koji žele da sačuvaju ukus leta bez hemije

Ako ste ikada poželeli da napravite domaći kuvani paradajz koji ne sadrži ni gram konzervansa, a da pritom traje i do dve godine – ovo je recept koji ste tražili. Nema hemije, nema komplikacija, samo paradajz, malo truda i dobra volja.

Zašto svi traže baš ovaj recept?

Zato što je jednostavan, provereno uspešan i ne zahteva nikakve dodatke. Paradajz se kuva, pasira i steriliše na način koji su koristile naše bake – ali uz male trikove koji produžavaju rok trajanja bez ikakvih konzervansa.

Sastojci:

– 10 kg zrelog paradajza

– 1 ravna kašika soli (po želji)

– Sterilisane staklene flaše

Priprema korak po korak:

Paradajz operite, očistite od peteljki i isecite na četvrtine.

Kuvajte ga na tihoj vatri dok ne pusti sok i omekša (oko 30 minuta).

Pasirajte ga kroz cediljku ili pasirku da uklonite kožicu i semenke.

Vratite pasirani paradajz u šerpu i kuvajte još 1–2 sata dok ne dobije gustinu koja vam odgovara.

Vruć paradajz sipajte u sterilisane tegle, dobro zatvorite i okrenite ih naopako 5 minuta.

Tegle vratite u uspravan položaj, pokrijte ćebetom i ostavite da se hlade 24 sata.

Koliko dugo traje?

Ako su tegle dobro zatvorene i čuvane na tamnom i hladnom mestu, ovaj kuvani paradajz može trajati i do dve godine. Bez konzervansa, bez kvarenja, bez brige.

Saveti iz naroda:

Dodajte malo bosiljka ili origana za aromu, ali samo ako planirate da ga potrošite u roku od godinu dana.

Nemojte dodavati ulje – ono skraćuje rok trajanja.

Najbolje je koristiti paradajz sorte volovsko srce ili jabučar – imaju najviše mesa i najmanje vode.

Zašto je ovo više od recepta?

Jer vraća poverenje u domaće, jednostavno i iskreno. Jer štedi novac, vreme i zdravlje. I jer kad jednom probate, više nećete kupovati industrijski paradajz u tetrapaku.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com