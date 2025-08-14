Recept koji svi traže: Kuvani paradajz bez konzervansa, a traje i do 2 godine

Ovo je najtraženiji recept za zimnicu: domaći kuvani paradajz bez konzervansa, zdrav, ukusan i traje i do dve godine. Idealno za sve koji žele da sačuvaju ukus leta bez hemije
Ako ste ikada poželeli da napravite domaći kuvani paradajz koji ne sadrži ni gram konzervansa, a da pritom traje i do dve godine – ovo je recept koji ste tražili. Nema hemije, nema komplikacija, samo paradajz, malo truda i dobra volja.
Zašto svi traže baš ovaj recept?
Zato što je jednostavan, provereno uspešan i ne zahteva nikakve dodatke. Paradajz se kuva, pasira i steriliše na način koji su koristile naše bake – ali uz male trikove koji produžavaju rok trajanja bez ikakvih konzervansa.
Sastojci:
– 10 kg zrelog paradajza
– 1 ravna kašika soli (po želji)
– Sterilisane staklene flaše
Priprema korak po korak:
Paradajz operite, očistite od peteljki i isecite na četvrtine.
Kuvajte ga na tihoj vatri dok ne pusti sok i omekša (oko 30 minuta).
Pasirajte ga kroz cediljku ili pasirku da uklonite kožicu i semenke.
Vratite pasirani paradajz u šerpu i kuvajte još 1–2 sata dok ne dobije gustinu koja vam odgovara.
Vruć paradajz sipajte u sterilisane tegle, dobro zatvorite i okrenite ih naopako 5 minuta.
Tegle vratite u uspravan položaj, pokrijte ćebetom i ostavite da se hlade 24 sata.
Koliko dugo traje?
Ako su tegle dobro zatvorene i čuvane na tamnom i hladnom mestu, ovaj kuvani paradajz može trajati i do dve godine. Bez konzervansa, bez kvarenja, bez brige.
Saveti iz naroda:
Dodajte malo bosiljka ili origana za aromu, ali samo ako planirate da ga potrošite u roku od godinu dana.
Nemojte dodavati ulje – ono skraćuje rok trajanja.
Najbolje je koristiti paradajz sorte volovsko srce ili jabučar – imaju najviše mesa i najmanje vode.
Zašto je ovo više od recepta?
Jer vraća poverenje u domaće, jednostavno i iskreno. Jer štedi novac, vreme i zdravlje. I jer kad jednom probate, više nećete kupovati industrijski paradajz u tetrapaku.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com