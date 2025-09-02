Recept za najbolju domaću marmeladu od smokvi: Bez konzervansa, gotova za par minuta

Priprema domaće marmelade vraća mirise i ukuse detinjstva, a uz malo pažnje možete uživati u savremenoj verziji tradicionalne zimske zimnice. Dovoljno je izdvojiti nekoliko trenutaka za čišćenje smokava i tegli, a nagrada su bogati, prirodni ukusi bez dodatnih konzervansa.

Zašto izabrati domaću marmeladu od smokava?

Smokve su prava riznica slatkoće i voćnih aroma, pa njihova marmelada odlično pristaje uz sir i kolače. Domaća verzija omogućava kontrolu nad količinom šećera, ali i izbor organskog voća bez pesticida, što je posebno važno ako pripremate zimnicu za najmlađe.

Sterilizacija tegli

Pravilno jednostavno sterilišite tegle i poklopce kako biste uništili sve bakterije:

Zagrejte vodu u velikoj šerpi.

U ključalu vodu potopite tegle i poklopce na najmanje tri minuta.

Izvadite ih hvataljkom i ostavite na čistoj podlozi da se ocede.

Recept za marmeladu od smokava

Sastojci:

1 kg zrelih smokava

2 kriške limuna i sok od pola limuna

narendana korica jedne narandže

250 g šećera za marmeladu (sa pektinom)

Po želji, aroma ili malo ruma (ako ne pravite za decu)

Priprema:

Smokve operite, naseckajte na komade i ogulite ukoliko vam je kora predebela.

U dublji lonac stavite smokve, dodajte limun, narandžu i šećer.

Kuvajte na srednje jakoj vatri dok voće ne postane kašasto (obično nekoliko minuta).

Vruću smesu odmah sipajte u zagrejane tegle, ostavljajući oko 1 cm praznog prostora do vrha.

Dobro zatvorite i čuvajte na tamnom, hladnom mestu. Nakon otvaranja, marmeladu čuvajte u frižideru i iskoristite u roku od 7 do 14 dana.

Varijanta sa kruškama

Ako želite da obogatite ukus, zamenite 500 g smokava sa 500 g krušaka i povećajte količinu šećera na 500 g. Kruške možete delimično usitniti štapnim mikserom tokom kuvanja za kremastiju teksturu.

Isprobajte ovaj jednostavan recept i unesite dašak tradicionalnog šarma u svoje zimske obroke – garantovano najbolji način da uživate u slatkim trenucima sa porodicom!

