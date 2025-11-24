Srpske domaćice opčinio je ajvar sa kockom za supu! Recept koji svakoga osvaja „na prvu“!

Ajvar sa kockom za supu je apsolutni hit ovogodišnje slavske trpeze. Domaćice širom Srbije ga smatraju neizostavnim u slavskim danima

Ove jeseni domaćice su potpuno opčinjene ajvarom u koji se tokom pripreme stavlja kocka za supu.

Ajvar je apsolutni vladar trpeze u zimskom periodu. Domaćice širom Srbije ga smatraju neizostavnim u slavskim danima, a postoji nekoliko načina za njegovu pripremu.

Mi vam donosimo jedan netipičan recept koji je osvojio domaćice, a reč je o pripremi ajvara za kockom za supu.

Kako da pripremite ajvar sa kockom za supu

Sastojci za ajvar:

5 kg seckane paprike

3 litre vode

150 g sirćeta

150 g šećera

100 g soli

pola litre ulja

konzervans

čašica senfa

2 kocke za supu

Priprema ajvara sa kockom za supu:

U hladnu vodu staviti sirće, so i šećer i kocke za supu. Kad provri dodati 5 kg paprike i kuvati 10 minuta, ocediti iz vode i samleti. Tako samlevena se prži na pola litre ulja. Dodati čašicu senfa (može i manje) i jedan konzervans. Po receptu ide kokošja kocka za supu, prenosi kurir.rs.

Dodatni saveti za tradicionalni ajvar

Odstranite i semenke

Sve u svemu, glavni sastojak za spremanje ajvara jeste strpljenje. Odstranite većinu semenki iz paprike kašikom.

Ako to budete radili tako što ispirate papriku, ceđenje istih će vam oduzeti previše vremena.

Ne možete da skratite proces mešanja

Najteži deo spremanja ajvara jeste dugotrajno i naporno mešanje. Koliko god da vas zamara nikako nemojte da skratite taj proces. Ravnomerno mešanje je osnovna tajna dobrog ajvara koji nikako ne prašta površnost.

Umesto dinstanja, ispecite paprike

Pečenje paprika je bolje iz razloga što im daje poseban ukus, koji ne možete da postignete ukoliko se odlučite za dinstanje istih.

