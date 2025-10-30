Stari recept za kiselu peglanu papriku – nema konzervansa i hemije, ostaje ukusna i sočna sve do leta.
Najbolji, stari recept za kiselu peglanu papriku.
Da biste pripremili ukusnu i zdravu turšiju koja će vam trajati do marta, ne morate koristiti mnogo sastojaka ili kesice s konzervansima.
Crvene paprike su u Srbiji pravi simbol jeseni koje koristimo na različite načine tokom ovog perioda.
Tradicija pripreme peglane paprike za zimnicu postoji već dugo i nezaobilazna je u našim kuhinjama.
Sastojci:
– 5 kilograma crvenih paprika
– 2 glavice belog luka
– 500 ml ulja
– 200 g soli
– 100 g šećera
– 1 kašičica bibera u zrnu
– 1 veza peršuna
Priprema
Operite paprike i uklonite im semenke, pa ih isecite na deblje trake. Poređajte trake paprika po dnu posude, pa pospite malo soli i šećera i prelijte s malo ulja i sirćeta. Stavite novi red paprika i ponavljajte sve dok ne potrošite sav materijal.
Ostavite da odstoji preko noći, pa kad omekša ređajte u dobro sterilisane tegle, a između redova paprika dodajte sitno seckan beli luk, biber i peršun. Kad završite s ređanjem, prelijte tečnošću od ulja i sirćeta u kom su paprike odstojale preko noći, pa pritisnite plastičnom rešetkom.
Stavite na hladno i tamno mesto i uživajte cele zime u božanstvenom ukusu.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(espreso.rs)
