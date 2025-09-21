Starinski recept za ajvar od pre 100 godina posvađao domaćice: Glavni sastojak iznenadio sve

Ajvar je simbol balkanske kuhinje i nezaobilazan specijalitet svake zime.

Ipak, recept za ajvar iz 1915. godine, pronađen u ratnom kuvaru, izazvao je burne rasprave na internetu jer u njemu – nema crvene paprike. Umesto toga, glavni sastojak je patlidžan, što je mnoge iznenadilo i podelilo ljubitelje ovog tradicionalnog jela.

Kako izgleda starinski recept za ajvar?

Recept iz 1915. godine opisuje pripremu na sledeći način:

– ispeći tri veća patlidžana na žeravici,

– dodati zelene paprike babure,

– sjediniti sa belim lukom, lukom, sirćetom i uljem,

– sve dobro izgnječiti u drvenoj stupi i poslužiti.

Ovako pripremljen ajvar mogao je da se čuva nekoliko dana na hladnom mestu.

Zašto je recept izazvao raspravu?

Danas svi znamo ajvar kao namaz od pečene crvene paprike, često sa dodatkom patlidžana. Zato je starinski recept bez crvene paprike mnoge zbunio. Na društvenim mrežama povela se rasprava:

da li je ovo uopšte pravi ajvar, ili je reč o potpuno drugačijem jelu koje je tek kasnije evoluiralo u ono što danas zovemo ajvar.

Ajvar kroz istoriju

Ovaj recept pokazuje da se ajvar menjao kroz vreme i da nije uvek izgledao kao danas. U nekim krajevima Srbije i Balkana patlidžan je bio osnovni sastojak, dok je crvena paprika kasnije postala dominantna. Upravo ta raznolikost čini ajvar jedinstvenim i bogatim delom naše kulinarske tradicije.

Bilo da ga pravite od crvene paprike ili patlidžana, ajvar ostaje kralj zimnice i simbol balkanske kuhinje. Starinski recept iz 1915. godine samo podseća koliko je naša gastronomska tradicija raznolika i koliko se ukusi menjaju kroz vreme.

