Starinski recept za kiselu peglanu papriku – najbolji ukus na svetu, a nema ni trunku konzervansa i hemije!

Najbolji, stari recept za kiselu peglanu papriku.

Da biste pripremili ukusnu i zdravu turšiju koja će vam trajati do marta, ne morate koristiti mnogo sastojaka ili kesice s konzervansima.

Crvene paprike su u Srbiji pravi simbol jeseni koje koristimo na različite načine tokom ovog perioda.

Tradicija pripreme peglane paprike za zimnicu postoji već dugo i nezaobilazna je u našim kuhinjama.



Sastojci:

– 5 kilograma crvenih paprika

– 2 glavice belog luka

– 500 ml ulja

– 200 g soli

– 100 g šećera

– 1 kašičica bibera u zrnu

– 1 veza peršuna

Priprema

Operite paprike i uklonite im semenke, pa ih isecite na deblje trake. Poređajte trake paprika po dnu posude, pa pospite malo soli i šećera i prelijte s malo ulja i sirćeta. Stavite novi red paprika i ponavljajte sve dok ne potrošite sav materijal.

Ostavite da odstoji preko noći, pa kad omekša ređajte u dobro sterilisane tegle, a između redova paprika dodajte sitno seckan beli luk, biber i peršun. Kad završite s ređanjem, prelijte tečnošću od ulja i sirćeta u kom su paprike odstojale preko noći, pa pritisnite plastičnom rešetkom.

Stavite na hladno i tamno mesto i uživajte cele zime u božanstvenom ukusu.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(espreso.rs)

