Super brzi džem od limuna i pomorandže, mnogo bolji od svega što ćete kupiti

Ovaj džem od limuna im pomorandže je iznenađujuće brz za pripremu i bogat prirodnim aromama citrusa. Pravi je sunčev sok zarobljen u tegli, koji može da obogati vaš doručak, kolače ili čaj.
Zašto je ovaj džem poseban
Domaći citrusni džem kao ovaj nudi intenzivniji, svežiji ukus nego većina kupovnih verzija — bez veštačkih pojačivača, sa prirodnom pektinom iz korice limuna i pomorandže.
Koristeći ceo citrus (malo iseckanog s korom), dobijate gust i aromatičan džem.
Sastojci (za jednu manju teglu)
- 3 pomorandže
- 2 limuna
- 800 g šećera
- 200 ml vode
Kako da ga pripremite – korak po korak
Priprema citrusa: Operite pomorandže i limune, možete ih preliti ključalom vodom ako želite dodatno ukloniti nečistoće.
Seckanje: Iseckajte voće zajedno sa korom. Da, korica ostaje — daje dodatnu aromu i prirodni pektin.
Mešanje: U dublji lonac stavite iseckano voće, dodajte vodu i šećer.
Kuvanje: Na vrlo tihoj vatri kuvajte, povremeno mešajući, dok se šećer potpuno ne rastvori i džem ne počne da zgušnjava. To može potrajati 40–60 minuta.
Završni koraci: Kada je džem dovoljno gust, sipajte ga dok je vruć u čiste tegle. Po želji, možete ih odmah zapečatiti ili jednostavno čuvati u frižideru.
Opcionalni dodaci za bogatiji ukus
Ako želite da vaš citrusni džem postane posebno svečan i zimi primamljiv, možete dodati:
- mrvicu đumbira — daje toplinu
- prstohvat cimeta — pojačava praznični osećaj
- ekstrakt vanile — ublažava kiselost i unosi mekši ton
Zdravstveni i praktični benefiti
Prirodni sastojci: Koristeći ceo citrus (uključujući koru), džem je bogat prirodnim pektinom i antioksidansima.
Podrška imunitetu: Zbog vitamina C iz limuna i pomorandže, ovaj džem može biti divan dodatak tokom hladnih dana.
Svestranost: Možete ga mazati na tosteve, dodavati u peciva, kolače, ili čak mešati u toplom čaju.
Zaključak
Ne morate čekati sezonu voća ili potrošiti sate u kuhinji — ovaj brz recept za džem od limuna i pomorandže pruža vam pravu citrusnu čaroliju u tegli, koju možete napraviti sami. Isprobajte i podelite utiske: da li ste dodali đumbir, cimet ili nešto treće?
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com