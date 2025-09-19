Svetski poznati „sauerkraut“: Originalni nemački recept, a tajni začin daje mu savršen ukus!

Šta je zima bez kiselog kupusa, zar ne? Uz jedan začin koji dodaju Nemci dobija poseban šmek

Kiseli kupus je jedno od omiljenih jela u mnogim domaćinstvima, a posebno je popularan u nemačkoj kuhinji. Ova jednostavna, ali ukusna zimnica može se pripremiti kod kuće, a savršen je dodatak raznim jelima ili se može jesti kao samostalan obrok. Ako želite da isprobate tradicionalni nemački način pripreme, evo kako to možete učiniti!

Sastojci:

– 1300 g kupusa (jedna srednja glavica, očišćena od spoljašnjih listova)

– 15-20 g morske soli

– Nekoliko listova lovora

– ½ kašičice semena kima

Priprema:

Prvo, kupus pažljivo operite i iseckajte na tanke trakice. Možete koristiti nož ili rendalicu, zavisno od vaših preferencija. U velikoj posudi pomešajte iseckani kupus sa morskom solju. Dobro ga rukama premesite, kako bi so počela da se otapa i kupus pustio sok.

U kupus dodajte listove lovora i seme kima. Ovi sastojci će dati poseban ukus i miris vašem kiselom kupusu. Sve dobro promešajte, a zatim stavite kupus u stakleni ili keramički sud. Prilikom stavljanja kupusa, dobro ga pritisnite kako bi se oslobodilo više soka, prenosi Srbija Danas.

Kada je kupus smešten u posudu, prekrijte ga čistom krpom i stavite neki težak predmet na vrh, kako bi se održala pritisnuta. Ostavite kupus da fermentira na sobnoj temperaturi 1-2 nedelje, zavisno od željenog stepena kiselosti.

Tokom fermentacije, redovno proveravajte kupus. Ako primetite da se na površini formira pena, jednostavno je uklonite. Kada kupus postigne željenu kiselost, prebacite ga u frižider ili hladnu prostoriju kako biste usporili fermentaciju.

Kiseli kupus po nemačkom receptu je savršen način da uživate u zdravoj i ukusnoj zimnici. Bogat vitaminima i mineralima, ovaj kupus može poslužiti kao odličan prilog ili sastojak raznih jela. Pripremite ga i uživajte u njegovom jedinstvenom ukusu tokom zime!

