Titov ajvar u 2 boje: Ovo je bio omiljeni specijalitet bivšeg maršala!

Tito je bio poznat po svojoj strastvenoj ljubavi prema hrani, a među svim specijalitetima koje je voleo, ajvar je zauzimao posebno mesto. Ova domaća poslastica, koja se priprema u dve boje, bila je omiljena na njegovom jelovniku, prenosi informer.rs.

Tito je bio pravi hedonista, poznat po ljubavi prema izvanrednoj hrani. Njegov jelovnik obuhvatao je specijalitete iz celog sveta, ali su ga domaća jela, posebno ajvar, najviše osvajala.

Prema legendi, kuvar Škrba pripremao je ajvar za kralja Aleksandra i Tita u dve različite boje – zelenu i crvenu. Veruje se da je recept za Tita bio specifičan jer se u njemu nije koristio šećer.

Stambol Geštamov, istaknuta figura srpske kuhinje, sačuvao je mnoge tradicionalne recepte, uključujući i ovaj poseban ajvar.

Ajvar u dve boje

Sastojci:

25 komada crvenih ili zelenih paprika babura

1 plavi patlidžan

Ulje

So

Esencija

Priprema:

Za svaku količinu od 10 kilograma očišćenih paprika potrebno je litar ulja, 200 grama soli i kašičica esencije. Paprike i patlidžan ispecite na plotni – izbegavajte korišćenje rerne i ostavite ih da se potpare. Nakon što su oljuštene, paprike dobro ocedite i sameljite ih samo jednom na mašini za mlevenje mesa.

U širokoj šerpi zagrijte ulje, dodajte samlevene paprike i neprestano mešajte. Kada varjača počne da ostavlja trag na dnu šerpe, dodajte so i esenciju. Kratko pržite pre nego što sklonite sa šporeta.

Dok se ajvar priprema, zagrijte čiste tegle u rerni na 100 stepeni, a zatim u njih sipajte vreo ajvar. Tegle vratite u rernu na pola sata da se na površini ajvara uhvati korica. Nakon toga, zatvorite tegle pek-papirom, uvijte ih u ćebe i ostavite da se hlade.

