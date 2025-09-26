Titov ajvar u dve boje: Omiljeni specijalitet bivšeg maršala

Josip Broz Tito bio je poznat kao veliki hedonista i ljubitelj domaće kuhinje.

Među brojnim specijalitetima koje je Tito voleo, posebno mesto zauzimao je ajvar u dve boje – crvenoj i zelenoj. Ovaj recept, koji se i danas prenosi kao deo kulinarske tradicije, pripremao je njegov kuvar Škrba, a kasnije ga je sačuvao i Stambol Geštamov, čuvar srpske gastronomske baštine.

Zašto je Titov ajvar poseban?

Priprema se u dve boje – crvenoj i zelenoj

Ne koristi se šećer, što ga čini autentičnim i prirodnim

Recept je deo istorije i kulture jugoslovenske kuhinje

Sastojci za Titov ajvar

25 komada crvenih ili zelenih paprika babura

1 plavi patlidžan

Ulje

So

Esencija

Priprema ajvara u dve boje

Paprike i patlidžan ispecite na plotni (izbegavajte rernu).

Ostavite da se potpare, zatim oljuštite i dobro ocedite.

Sameljite povrće jednom na mašini za mlevenje mesa.

U širokoj šerpi zagrejte ulje, dodajte smesu i neprestano mešajte.

Kada varjača počne da ostavlja trag, dodajte so i esenciju.

Kratko pržite i sipajte vreo ajvar u prethodno zagrejane tegle.

Tegle vratite u rernu na pola sata da se uhvati korica, zatim zatvorite i ostavite da se hlade.

Tajna dugotrajnosti

Tegle se zagrevaju u rerni pre sipanja ajvara

Površina ajvara dobija zaštitnu koricu

Tegle se zatvaraju pek-papirom i hlade u ćebetu

Spoj tradicije i istorije

Titov ajvar u dve boje nije samo recept, već i deo kulinarske istorije. Spoj tradicije, jednostavnih sastojaka i posebne pripreme čini ga jedinstvenim specijalitetom koji i danas inspiriše ljubitelje domaće zimnice.

