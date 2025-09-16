Turšija bez šećera i sirćeta: Toliko je dobra da i bake traže recept

Zaboravite sirće – ova turšija se pravi prirodno, a ukus je bolji od bakine!

Zaboravite na sirće, zaboravite na šećer. Ova turšija se pravi bez ijedne kapi hemije, a svi koji su je probali kažu da je bolja od one koju je pravila baka. Da, baš ona što je stajala u podrumu i mirisala na detinjstvo.

Ovaj recept se oslanja na prirodnu fermentaciju – proces koji ne samo da čuva povrće, već ga pretvara u probiotik. Bez konzervansa, bez aditiva, samo so, voda i strpljenje. I da, rezultat je turšija koja pucketa pod zubima, miriše na zemlju i ima onu dubinu ukusa koju industrijske verzije ne mogu ni da imitiraju.

Kako se pravi?

Uzmite povrće po izboru – karfiol, krastavčiće, šargarepu, papriku. Operite, naseckajte i složite u teglu. Dodajte hladnu vodu u koju ste rastopili so (na 1 litar vode ide 40 g soli). Pokrijte gazom, ostavite na sobnoj temperaturi i zaboravite na to 7–10 dana. Povremeno proverite, ali ne mešajte. Kad počne da miriše na turšiju – spremna je.

Zašto bez sirćeta?

Sirće ubija fermentaciju. Ova metoda koristi prirodne bakterije koje se već nalaze na povrću. One rade posao, bez hemije. Rezultat je zdravija, ukusnija turšija koja ne izaziva gorušicu i ne maskira ukus povrća.

A šta kaže baka?

Isprva je bila skeptična. „Bez sirćeta? Pa to nije turšija!“ Ali kad je probala, samo je klimnula glavom i rekla: „Ovo je… nešto drugo.“ I od tada traži recept.

Savet iz prve ruke

Ako želite da turšija traje duže, nakon fermentacije je možete zatvoriti poklopcem i držati u frižideru. Ukus se menja, postaje dublji, slojevitiji. I da – ne zaboravite da napišete datum na teglu. Jer kad jednom probate, počećete da pravite serije.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com