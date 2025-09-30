Vrhunska zamena za omiljeni namaz: “Lažni“ ajvar gotov za svega pola sata!

Brza i ukusna zamena za ajvar! Naučite kako da napravite „lažni ajvar“ za samo 30 minuta – savršen domaći namaz od pečenih paprika.

Ajvar je jedan od najomiljenijih namaza na Balkanu, ali njegova priprema često traje satima.

Ako nemate vremena da stojite pored šporeta, ovaj recept za brzi ajvar ili „lažni ajvar“ biće pravo rešenje. Gotov je za svega pola sata, a ukusom podseća na tradicionalni domaći ajvar.

Sastojci za brzi ajvar

crvene paprike (količina po želji)

ulje

beli luk

so

začini po ukusu (ljuta paprika, biber, origano…)

Priprema „lažnog ajvara“ – korak po korak

– Pečenje paprika – umesto rerne ili roštilja, koristite tiganj sa poklopcem. Pecite na srednjoj temperaturi dok ne omekšaju i dobiju blagu koricu.

– Hlađenje i ljuštenje – ostavite paprike da se prohlade, pa ih oljuštite. Ovo je najzahtevniji deo recepta.

– Blendiranje – stavite paprike u blender, dodajte ulje, so, beli luk i začine.

– Zadnji korak – miksujte dok ne dobijete glatku smesu. Poslužite odmah uz hleb, meso ili kao prilog.

Prednosti ovog recepta

Gotov za 30 minuta

Idealan kada želite domaći namaz bez dugog kuvanja

Možete ga prilagoditi svom ukusu – blagi ili ljuti

Savršen uz doručak, večeru ili kao prilog glavnom jelu

