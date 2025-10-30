„Zdravlje u tegli“: Salata vrhunskog ukusa – nešto najbolje što možete napraviti ove jeseni!

Cvekla je veoma zdravo povrće, bogata je folnom kiselinom, gvožđem i vitaminom B (B2, B3, B6). Cvekla već vekovima oduševljava ljude svojim izvanrednim nutritivnim svojstvima
Cvekla je niskokalorična i nutritivno bogata namirnica. Na 100 grama, cvekla sadrži samo oko 43 kalorije. Bogata je vlaknima, vitaminima i mineralima, uključujući vitamin C, folnu kiselinu, kalijum i mangan. Osim toga, cvekla je izvor antioksidanata, posebno betalaina, koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i smanjenju rizika od hroničnih bolesti.
Ova namirnica takođe podržava zdravlje srca, pomaže u regulaciji krvnog pritiska i poboljšava varenje zahvaljujući svom visokom sadržaju vlakana. Cvekla je takođe dobar izvor gvožđa, što je važno za zdravu cirkulaciju i prevenciju anemije.
Osim što je veoma zdrava, cvekla iz tegle je veoma ukusna i mnogi biraju da je ostave kao zimnicu.
Ipak, da li ste pokušali da pripremite cveklu sa šargarepom i paprikom? Nas je ovaj recept oduševio.
Sastojci:
500 g šargarepe
700 g cvekle
14 komada pečenih, očišćenih paprika
120 ml ulja
120 ml sirćeta
60 g šećera
četiri kašičice soli
6 čenova belog luka
konzervans
biber u zrnu (po želji)
lovorov list
Priprema:
Skuvaje šargarepu i cveklu, pa iseckajte sitno. Isto uradite sa pečenom paprikom. Beli luk sitno iseckajte, pa sve pomešajte. Na kraju dodajete konzervans. Na vrh stavite lovorov list.
Tegle sterilišite i obložite sirćetom. Dobro ih zatvorite i odložite na tamno i suvo mesto do posluživanja.
Ukoliko želite samo cveklu da sterilizujete za zimu, ovo su dva najpopularnija recepta:
Cvekla za zimu bez konzervansa
Operite, ogulite i iseckajte cveklu. Sterilizujte tegle. U svaku teglu stavite cveklu, dodajte sirće, šećer i začine po želji. Zatvorite tegle i pasterizujte ih, bez upotrebe konzervansa, kako biste produžili rok trajanja cvekle za zimnicu.
Sirova cvekla za zimnicu
Sirovu cveklu operite, oljuštite i sitno narendajte. Dodajte so, šećer, sirće i začine po ukusu. Stavite u sterilisane tegle, prelijte vrućim sirćetom i zatvorite. Ostavite da se ohladi, a zatim čuvajte u frižideru kao ukiseljenu cveklu za zimnicu.
