Zovu je „zdravlje u tegli“: Ova salata fenomenalnog ukusa biće zvezda vaše zimnice!

Cvekla je veoma zdravo povrće, bogata je folnom kiselinom, gvožđem i vitaminom B (B2, B3, B6). Cvekla već vekovima oduševljava ljude svojim izvanrednim nutritivnim svojstvima

Cvekla je niskokalorična i nutritivno bogata namirnica. Na 100 grama, cvekla sadrži samo oko 43 kalorije. Bogata je vlaknima, vitaminima i mineralima, uključujući vitamin C, folnu kiselinu, kalijum i mangan. Osim toga, cvekla je izvor antioksidanata, posebno betalaina, koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i smanjenju rizika od hroničnih bolesti.

Ova namirnica takođe podržava zdravlje srca, pomaže u regulaciji krvnog pritiska i poboljšava varenje zahvaljujući svom visokom sadržaju vlakana. Cvekla je takođe dobar izvor gvožđa, što je važno za zdravu cirkulaciju i prevenciju anemije.

Osim što je veoma zdrava, cvekla iz tegle je veoma ukusna i mnogi biraju da je ostave kao zimnicu.

Ipak, da li ste pokušali da pripremite cveklu sa šargarepom i paprikom? Nas je ovaj recept oduševio.

Sastojci:

500 g šargarepe

700 g cvekle

14 komada pečenih, očišćenih paprika

120 ml ulja

120 ml sirćeta

60 g šećera

četiri kašičice soli

6 čenova belog luka

konzervans

biber u zrnu (po želji)

lovorov list

Priprema:

Skuvaje šargarepu i cveklu, pa iseckajte sitno. Isto uradite sa pečenom paprikom. Beli luk sitno iseckajte, pa sve pomešajte. Na kraju dodajete konzervans. Na vrh stavite lovorov list.

Tegle sterilišite i obložite sirćetom. Dobro ih zatvorite i odložite na tamno i suvo mesto do posluživanja.

Ukoliko želite samo cveklu da sterilizujete za zimu, ovo su dva najpopularnija recepta:

Cvekla za zimu bez konzervansa

Operite, ogulite i iseckajte cveklu. Sterilizujte tegle. U svaku teglu stavite cveklu, dodajte sirće, šećer i začine po želji. Zatvorite tegle i pasterizujte ih, bez upotrebe konzervansa, kako biste produžili rok trajanja cvekle za zimnicu.

Sirova cvekla za zimnicu

Sirovu cveklu operite, oljuštite i sitno narendajte. Dodajte so, šećer, sirće i začine po ukusu. Stavite u sterilisane tegle, prelijte vrućim sirćetom i zatvorite. Ostavite da se ohladi, a zatim čuvajte u frižideru kao ukiseljenu cveklu za zimnicu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com