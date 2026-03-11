Adebajo postigao 83 poena u pobedi Majamija nad Vašingtonom

Košarkaš Majami pobedili su u noći između utorka i srede na svom terenu Vašington 150:129, u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Centar Majamija Bem Adebajo odigrao je jednu od najupečatljivijih utakmica u istoriji NBA lige, postigavši čak 83 poena. Time se Adebajo upisao među najveće pojedinačne učinke u istoriji lige, iza legendarnog Vilta Čamberlena koji drži rekord sa 100 poena.

Centar Majamija pritom je postavio i klupske rekorde u broju pogođenih i izvedenih slobodnih bacanja. Meč je završio sa 20 pogođenih šuteva iz igre iz 43 pokušaja, uz čak 36 pogođenih slobodnih bacanja iz 43 pokušaja, dok je za tri poena šutirao 7 od 22.

Adebajo je sada na drugom mestu večne liste pojedinačnih učinaka, ispred legendarnog Kobija Brajanta, koji je 2006. godine postigao 81 poen.

„Vilt, pa ja, pa Kobi… Zvuči nestvarno“, rekao je Adebajo.

Košarkaš Majamija je već u prvoj četvrtini ubacio 31 poen, a na poluvremenu je imao 43. Do kraja treće deonice stigao je do 62 poena, a u poslednjoj četvrtini nastavio je da puni koš uprkos konstantnim udvajanjima i čestim odlascima na liniju za slobodna bacanja.

Njegov dosadašnji rekord karijere bio je 41 poen, ali je taj učinak nadmašio već do poluvremena.

„Pokušavao sam samo da ostanem miran i fokusiran, svestan da mogu da uradim nešto posebno. Nisam mislio da će biti 83 poena, ali uraditi ovo kod kuće, pred majkom i našim navijačima, to je trenutak koji će zauvek ostati upisan u istoriji“, rekao je Adebajo posle meča.

Najbolji učinak u ovoj sezoni do sada imao je srpski centar Nikola Jokic sa 56 poena za Denver protiv Minesote na Božić.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa su na svom terenu pobedili Minesetu 120:106, a Lejkerse je predvodio Luka Dončić sa tripl-dabl učinkom.

Dončiću je sa 31 poenom, 11 skokova i 11 asistencija stigao do sedmog tripl-dabla u sezoni i ukupno 89. u karijeri, čime se nalazi na sedmom mestu večne liste NBA lige.

Pratio ga je Ostin Rivers sa 31 poenom, osam asistencija i sedam skokova.

Košarkaši Filadelfije su kao domaćini pobedili Memfis 139:129.

Filadelfiju je do pobede predvodio doskorašnji plejmejker Partizana Kameron Pejn sa 32 poena i 10 asistencija.

Rezultati ostalih utakmica:

Atlanta – Dalas 124:112

Bruklin – Detroit 100:138

Hjuston – Toronto 113:99

Milvoki – Finiks 114:129

San Antonio – Boston 125:86

Golden Stejt – Čikago 124:130

Portland – Šarlot 101:103

Sakramento – Indijana 114:109

(Beta)

