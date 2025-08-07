Adem Ljajić potpisao za Sarajevo

Dosadašnji kapiten fudbalskog superligaša Novog Pazara Adem Ljajić potpisao je večeras dvogodišnji ugovor sa Sarajevom.

Bivši reprezentativac Srbije bi prema nezvaničnim informacijama u Bosni i Hercegovini trebalo da zarađuje oko 600.000 evra godišnje.

„Jako puno verujem u sebe i znam koliko mogu na terenu. Pokušaću da pomognem i mladim igračima da svakog dana budu sve bolji, da kao ekipa igramo bolje“, rekao je Ljajić na zvaničnoj promociji.

On je ocenio da Sarajevo za njega predstavlja novi izazov u karijeri.

Ljajić ima 33 godine, a pre Novog Pazara igrao je za Karagumruk, Bešiktaš, Torino, Inter, Romu, Fiorentinu i Partizan.

(Beta)

