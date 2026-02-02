Ademola Lukman novi fudbaler Atletiko Madrida

Lukman je otišao iz Bergama posle tri i po godine, 137 utakmica i 55 golova i osvojenom titulom u Ligi Evropa u sezoni 2023/2024.

On je tada postigao sva tri gola u finalu Lige Evropa protiv Bajera iz Leverkuzena (3:0) i doneo Atalanti prvi međunarodni trofej.

Italijanski klub nije naveo detalje, a britanski mediji preneli su da je transfer 28-godišnjeg nigerijskog reprezentativca vredan 35 miliona evra i bonuse.

Lukman je rođen u Engleskoj, a karijeru je počeo u Čarltonu. Igrao je još za Everton, Lajpcig, Fulam i Lester.

Igrao je za omladinske selekcije Engleske, a za A tim Nigerije debitovao je 2022. godine i do sada je odigrao 41 utakmicu i postigao 11 golova.

Atletiko je tražio napadača pošto se Hulijan Alvares muči sa formom, a posle povreda na teren se vraćaju Antoan Grizman i Đulijano Simeone.

(Beta)

