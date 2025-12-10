Ajaks posle preokreta pobedio Karabag u LŠ, Kopenhagen bolji od Viljareala

Fudbaleri Ajaksa pobedili su večeras na gostujućem terenu u Bakuu Karabag 4:2, u utakmici šestog kola ligaške faze Lige šampiona.

Prednost Karabagu doneo je Kamilo Duran golom u 10. minutu, a izjednačenje Ajaksu Kasper Dolberg pogotkom u 39. minutu.

Vođstvo Karabagu vratio je Mateus Silva golom u 47. minutu, a izjednačenje Ajaksu Oskar Gluh pogotkom u 79. minutu.

Prednost Ajaksu doneo je Anton Goei golom u 83. minutu, a konačan rezultat je postavio Gluh svojim drugim pogotkom na utakmici u 90. minutu.

Ajaks zauzima 33. mesto na tabeli sa tri boda, dok se Karabag nalazi na 21. poziciji sa sedam bodova.

Ajaks će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Viljareala, dok će Karabag dočekati Ajntraht iz Frankfurta.

Kopenhagen je na gostujućem terenu pobedio Viljareal 3:2.

Prednost Kopenhagenu doneo je Mohamed Elionusi golom u drugom minutu, a izjednačenje Viljarealu Santi Komesana pogotkom u 47. minutu.

Vođstvo Kopenhagenu vratio je Elijas Ačuri golom u 48. minutu, a izjednačenje Viljarealu Tanitoluva Oluvaseji pogotkom u 56. minutu.

Pobedonosan gol za Kopenhagen postigao je Andreas Kornelijus u 90. minutu.

Kopenhagen se nalazi na 23. poziciji na tabeli sa sedam bodova, dok Viljareal zauzima pretposlednje, 35. mesto sa jednim bodom.

Kopenhagen će u narednom kolu dočekati Napoli, dok će Viljareal biti domaćin protiv Ajaksa.

(Beta)

