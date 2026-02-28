Ajher pobednica prvog superveleslaloma u Soldeu

Nemačka skijašica Ema Ajher pobedila je danas u superveleslalomu, trci Svetskog kupa voženoj u Soldeu, u Andori.

Ajher je pobedila sa rezultatom od 1:26,72 minuta.

Drugo mesto zauzela je Novozelanđanka Alis Robinson sa 0,88 sekundi zaostatka, dok je treća sa 0,98 sekundi zaostatka bila Švajcarkinja Korin Zuter, koja je pobedila u spustu u Soldeu.

Prva u generalnom plasmanu Svetskog kupa je i dalje Amerikanka Mikaela Šifrin sa 1.133 boda, ispred drugoplasirane Kamil Rast iz Švajcarske sa 963 boda i trećeplasirane Ajher sa 834 boda.

U plasmanu superveleslaloma, prva je Italijanka Sofija Gođa sa 320 bodova, ispred drugoplasirane Robinson sa 300 bodova i trećeplasirane Ajher sa 224 boda.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je na programu drugi superveleslalom u Soldeu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com