Ajntraht ubedljiv protiv Galatasaraja, Sporting bolji od Kairata

Fudbaleri Ajntrahta pobedili su večeras na svom terenu u Frankfurtu Galatasaraj 5:1, u prvom kolu Lige šampiona.

Strelci za Ajntraht bili su Davinson Sančes u 37, Džan Jilmaz Uzun u drugom minutu nadoknade poluvremena, Jonatan Burkart u petom minutu nadoknade poluvremena i 66. i Ansgar Knauf u 75. minutu.

Gol za Galatasaraj postigao je Junus Akgun u osmom minutu.

U sledećem kolu, Ajntraht će gostovati Atletiko Madridu, dok će Galatasaraj u Istanbulu dočekati Liverpul.

U istom terminu, Sporting je na svom terenu u Lisabonu pobedio Kairat 4:1.

Strelci za Sporting bili su Morten Hjulmand autogol u 21, Trinkao u 44. i 65. i Đeovani Kenda u 68. minutu.

Gol za Kairat postigao je Edmilson Santos u 86. minutu.

U sledećem kolu, Sporting će gostovati Napoliju, dok će Kairat dočekati Real Madrid.

(Beta)

