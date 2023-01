Al Nasr: Ronaldov ugovor nema nikakve veze sa kandidaturom za SP 2030.

RIJAD – Rukovodstvo Al Nasra demantovalo je da ugovor kluba iz Rijada sa portugalskim fudbalerom Kristijanom Ronaldom ima veze sa kandidaturom Saudijske Arabije za organizaciju Svetskog prvenstva 2030. godine.

Ronaldo je krajem prošle godine potpisao ugovor sa Al Nasrom do juna 2025. godine. On bi trebalo da u klubu iz Rijada godišnje zarađuje oko 200 miliona evra, a u to su uključena i komercijalna prava portugalskog fudbalera.

Međutim, pojedini mediji su objavili da je u ugovor ubačena klauzula da Ronaldo mora da bude zaštitno lice kandidature Saudijske Arabije za organizaciju SP 2030.

„Al Nasr želi da razjasni pojedine natpise. Ugovor Ronalda sa Al Nasrom ne uključuje nikakvu obavezu sa kandidaturom za Mundijal. Njegov fokus je na Al Nasru i kako da napravi uspehe sa klubom“, saopšteno je na zvaničnom Tviter nalogu Al Nasra.

Ronaldo će za novi klub zvanično debitovati 22. januara na meču između Al Nasra i Al Itifaka.

(Tanjug)

