Aleks Markes pobednik Moto GP trke za VN Katalonije

Motociklista Gresini rejsinga Aleks Markes pobednik je današnje Moto GP trke za Veliku nagradu Katalonije, čime je prekinuo niz od sedam vezanih trijumfa svog starijeg brata Marka Markesa.

Aleks Markes je u Kataloniji zabeležio drugi trijumf u glavnoj trci Moto GP, a takođe je sačuvao teoretske šanse za osvajanje titule.

Drugo mesto zauzeo je vozač Dukatija Mark Markes, koji ove sezone dominira Moto GP šampionatom, dok je treća pozicija pripala Eneji Bastijaniniju iz KTM-a.

Zastavom za kraj trke mahao je bivši kapiten fudbalskog kluba Barselona Karles Pujol.

Sedam trka pre kraja u generalnom plasmanu vodi Mark Markes sa 487 bodova, dok njegov mlađi brati na drugom mestu ima 182 boda manje.

Marku Markesu je za osvajanje titule na narednoj trci u San Marinu bilo potrebno da ima najmanje 185 bodova prednosti.

Dukati je u subotu pobedom Marka Markesa u sprint trci potvrdio šestu uzastopnu titulu u šampionatu konstruktora.

Trka za Veliku nagradu San Marina vozi se naredne nedelje u Mizanu.

(Beta)

