Aleks Vigo godinu dana na pozajmici u Crvenoj zvezdi

BEOGRAD – Argentinski fudbaler Aleks Vigo igraće za Crvenu zvezdu narednih godinu dana kao pozajmljeni igrač River Plejta, objavio je klub na zvaničnom sajtu.

Nakon isteka pozajmice „crveno-beli“ će imati priliku da otkupe ugovor od aregntinskog kluba.

Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela naglasio je da je sportski sektor tražio baš ovakvog igrača.

„Pozdravio bih Aleksa i poželeo mu dobrodošlicu, uz veru da će ostati u Zvezdi dugi niz godina. Dolazi iz zemlje svetskog prvaka, iz veoma kvalitetne argentinske lige gde je igrao za River Plejt, Independijente i Kolon. Iza sebe ima veliki broj prvenstvenih utakmica i on je desni bek kog smo tražili i koji će se, verujem, izuzetno dobro uklopiti u naš tim. Ono što ga krasi su izuzetne moralno voljne osobine, koje poseduju svi argentinski fudbaleri, atletski je veoma dobar, poseduje brzinu i može da se ponavlja po desnoj strani. Sigurno će se veoma dobro uklopiti u zahteve trenera Milojevića“, izjavio je Mrkela.

Osvrnuo se sportski direkor Crvene zvezde na potencijalna pojačanja.

„Mi smo u poslednjih nekoliko prelaznih rokova imali jasan cilj, a to je da pomladimo i ubrzamo ekipu, a Aleks se potpuno uklapa u tu viziju. Već ove jeseni, ako sve bude kako treba, igraćemo Ligu šampiona i verujem da ćemo imati igrače koji su sposobni da se u mnogim aspektima takmiče sa najboljima. Aleks je doveden zbog toga, mlad je, ulazi u najbolje godine i siguran sam da će u Crvenoj zvezdi pružiti maksimum i dosegnuti ono zbog čega je došao u klub“, istakao je Mrkela.

Vigo je na prvom obraćanju nakon potpisa naglasio da je došao u beogradski klub da osvaja trofeje.

„Veoma sam srećan što sam došao u Zvezdu koja je veliki klub i čega sam svestan. Hvala sportskom direktoru na lepim rečima i siguran sam da ću ispuniti sve zadatke koji su postavljeni pred mene, te da ću pokazati ono najbolje zbog čega sam došao. Upoznat sam sa Zvezdinom veličinom, kao i činjenicom da klub ima ogromnu bazu navijača, a to je jedan od razloga zbog kog sam i došao, kao i da osvajam trofeje. Sebe bih opisao kao izuzetno ofanzivnog beka, ali pružam maksimum i kada je defanziva u pitanju. Fizički se dobro osećam, spreman sam da igram, tako da sam na raspolaganju stručnom štabu“, izjavio je aregentinski desni bek.

Dodao je da mu je želja da zaigra Ligu šampiona sa „crveno-belima“.

„Sviđa mi se ideja igranja Lige šampiona. Čeka nas proleće, kada će, nadam se, sve proći dobro, a potom i najveće takmičenje u Evropi. Nadam se da ću imati priliku da zaigram u Ligi šampiona. Sve ću uraditi za uspeh Crvene zvezde. Upoznat sam i sa večitim derbijem, slično rivalstvo imamo i u Argentini između Rivera u kom sam igrao i Boke. Iskreno, nisam do sada gledao večite derbije, uglavnom sam Zvezdu pratio u međunarodnim utakmicama, ali biće to sjajno iskustvo za mene. Pre dolaska u Zvezdu, razgovarao sam sa Ibanjezom koji mi je rekao najbolje stvari o klubu, tako da je svakako uticao na to da dođem“, zaključio je Vigo.

Do sada u karijeri je igrao za ekipu Kolone, River Plejta i Independijentea.

(Tanjug)

