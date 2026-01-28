Aleksa Radanov novi košarkaš Partizana

Doskorašnji košarkaš Bajerna iz Minhena Aleksa Radanov novi je igrač Partizana, saopštio je večeras beogradski klub.

Radanov je kao slobodan igrač prešao u Partizan, nakon što je završio saradnju sa nemačkim klubom, navodi se na sajtu crno-belih.

Novim saigračima priključiće se po njihovom povratku iz Italije, gde u četvrtak igraju protiv Milana utakmicu u Evroligi.

Radanov je rođen 1998. godine i igra na pozicijama dva i tri.

U klupskoj karijeri, Radanov je pre Bajerna igrao za poljsku Legiju, Megu, Runa Basket iz Moskve, Peristeri, Igokeu, Crvenu zvezdu i FMP.

Za reprezentaciju Srbije nastupao je u kvalifikacijama za evropska i svetska prvenstva još od borbi za plasman na planetarni šampionat 2019. godine.

Radanov je 2023. godine prošao kompletne pripreme reprezentacije za Svetsko prvenstvo u Manili, ali se tadašnji selektor Svetislav Pešić nakon poslednjih provera u Kini, odlučio za drugih 12 igrača.

(Beta)

