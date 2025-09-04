Aleksandar Mitrović novi fudbaler Al Rajana

Katarski klub Al Rajan saopštio je večeras da je potpisao ugovor sa srpskim fudbalerom Aleksandrom Mitrovićem do 2028. godine.

Al Rajan nije naveo finansijske detalje ugovora kapitena srpske reprezentacije.

Mitrović je iz saudijskog Al Hilala prešao u Al Rajan.

On je prethodne dve godine igrao za Al Hilal, postigao je 68 golova i imao je 15 asistencija u 79 utakmica i osvojio titulu, Kup kralja i dva trofeja saudijskog Super kupa.

Tokom karijere igrao je za Teleoptik, Partizan, Anderleht, Njukasl i Fulam.

Najbolji je strelac u istoriji državnog tima sa 62 gola u 100 utakmica.

On je trenutno sa reprezentacijom Srbije koja u subotu igra protiv Letonije u Rigi i tri dana kasnije protiv Engleske u Beogradu, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku.

(Beta)

