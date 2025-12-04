Aleksander-Arnold dva meseca van terena zbog povrede

Aleksander-Arnold se povredio sinoć, u 55. minutu utakmice protiv Atletika iz Bilbaa (3:0) i posle ukazane pomoći napustio je teren.

Izvor Bi-Bi-Sija (BBC) preneo je da će 27-godišnji engleski fudbaler odsustvovati oko dva meseca.

Desni bek je ove sezone odigrao 11 utakmica u svim takmičenjima zbog povrede tetive.

Pošto će se desni bek Dani Karvahal vratiti na teren početkom 2026. godine, šansu će na toj poziciji dobiti Federiko Valverde, preneo je BBC.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com