Aleksander-Arnold: Prelazak u Real Madrid je ostvarenje sna

Novi fudbaler Real Madrida Trent Aleksander-Arnold rekao je danas da mu se ostvario san kada je postao igrač tog kluba i da je samo zbog tog španskog velikana želeo da napusti Liverpul.

Aleksander-Arnold je krajem maja potpisao šestogodišnji ugovor sa Realom, a čitavu dosadašnju karijeru je proveo u Liverpulu.

On se na početku današnjeg predstavljanja na „Santjago Bernabeu“ obratio na španskom jeziku i zahvalio je predsedniku kluba Florentinu Peresu na transferu.

„Potpisivanje ugovora sa Real Madridom se ne događa svakog dana. Ovo je ostvarenje sna. Želim da budem pobednik i da igram pored najboljih“, rekao je Aleksander-Arnold.

Na pitanje koliko dugo je učio španski, engleski fudbaler odgovorio je: „Nekoliko meseci“.

Real je platio Liverpulu 10 miliona evra kako bi Aleksander-Arnold mogao da igra na predstojećem Svetskom klupskom prvenstvu.

„Da budem iskren, o ovako nečemu ni ne sanjate, pošto je to van domašaja i realnosti mnogih igrača. Samo nekoliko odabranih engleskih fudbalera igralo je za ovaj klub. Biti deo toga je veoma uzbudljivo. Kada sam bio mlađi, pre 10, 11 godina, nisam mislio da ću danas biti ove. To što sam ovde je san, to je nešto posebno i veoma sam srećan“, naveo je on.

„Nije mi strano da gledam kako Real Madrid osvaja trofeje. Veliki razlog što sam došao je da budem deo sjajne klupske istorije i da budem deo budućih uspeha. Uzbudljiv, mlad tim sa mnogo potencijala i stavom da osvaja trofeje. Veoma sam uzbuđen zbog početka. Idemo u Ameriku na Svetsko klupsko prvenstvo i naša ambicija je da i tamo osvojimo trofej. Želim dobar početak“, dodao je 26-godišnji fudbaler.

Govoreći o treneru Reala, nekadašnjem fudbaleru Liverpula, Ćabiju Alonsu, rekao je da je on jedan od njegovih idola.

„Odrastao sam kao navijač Liverpula. Gledao sam kada je sadašnji trener u Istanbulu radio sjajne stvari, bio je deo neverovatnog finala (Lige šampiona). Razgovarali smo. Dobro je imati takvu komunikaciju. Rekao sam mu da je bio moj idol dok sam odrastao i to što mogu da radim sa njim je ostvarenje sna“, naveo je Aleksander-Arnold.

On je dodao da je, dok je odrastao, Alonso uticao na njegovu igru, da se radi o neverovatnom treneru sa ogromnim fudbalskim znanjm i da će „biti kao sunđer i od njega upijati sve informacije“.

Aleksander-Arnold je ponikao u omladinskoj školi Liverpula, u koju je došao sa šest godina. Za prvi tim je debitovao 2016. godine i od tad je odigrao ukupno 352 utakmice za Liverpul sa kojim je osvojio dve titule u Premijer ligi, Ligu šampiona, FA kup, dva Liga kupa, Svetsko klupsko prvenstvo i Superkup Evrope.

„Odavno sam znao, ako ikada budem napuštao Liverpul, to će biti zbog Real Madrida. To bi bio jedini klub za mene. Dođete do tačke kada morate da donesete odluku da li da ostanete ili odete. To nije bila laka odluka. Tamo sam bio toliko dugo, bio sam deo svega. Ali na kraju morate da donesete odluku, a ja sam doneo ispravnu i uzbuđen sam zbog toga“, rekao je on.

On će na dresu nositi natpis „Trent“, kako bi „svima olakšao“ kada ga oslovljavaju.

Dodao je da drugi engleski igrač iz Reala Džud Belingem nije imao nikakvu ulogu u njegovoj odluci da pređe u madridski klub.

Upitan je na kojoj poziciji želi da igra.

„Samo želim da igram. Igrati za Real Madrid je fantastična čast i dostignuće po sebi. Gde god. Ali to će odlučiti trener. Prvo moram dobro da treniram, da pokažem šta mogu, da igram i dobijem šansu da počnem sledeće nedelje, pokušaću to da uradim“, rekao je Aleksander-Arnold.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com